Grote schok: Max Verstappen en Sergio Perez uit Q2 F1 Singapore

Het wil het hele weekend niet vlotten bij Red Bull Racing en de kwalificatie is de negatieve klap op de vuurpijl. Max Verstappen én Sergio Perez vlogen eruit in de tweede sessie en moeten de top-tien kwalificatie toekijken. Beide heren lieten hun ongenoegen duidelijk horen op de boordradio en zijn enorm kwaad op hoe de RB19 afgesteld staat. Het past volledig in het beeld dat de Oostenrijkse renstal laat zien, want het ging vanaf moment één niet goed met de auto. Er werd geklaagd over een gebrek aan grip en balans en het euvel werd in de nacht van vrijdag op zaterdag niet verholpen. Zeker nu de parc-fermé regels ingegaan zijn, kan het een enorm zware race worden. Er mag namelijk niets aangepast worden aan de afstelling en juist daar liggen de problemen. Tijdens Q1 dienden de problemen zich al aan, dus een gigantische verrassing mag het niet zijn, maar pijnlijk is het allemaal wel voor Red Bull

De dramatische startposities konden er nog wel bij voor Red Bull, want Verstappen moet zich na de sessie ook al voor twee gevallen melden bij de wedstrijdleiding. Het kan dus wel eens een heel pijnlijke dag worden voor de Oostenrijkse renstal. Een verlenging van de zegereeks van zowel Verstappen als Red Bull is op dit moment heel, heel ver weg. Mocht er geen straf uitgedeeld worden aan de Nederlander, dan gaat de kampioenschapsleider vanaf plek elf starten. Perez moet de zondagse Grand Prix zelfs vanaf plek dertien starten.