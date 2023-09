Grote drukte in F1-paddock stoort coureurs in hun werk

De Formule 1 is de laatste jaren steeds populairder geworden en dat is te zien aan het aantal mensen in de paddock. In Italië, waar het Europese deel van 2023 werd afgesloten, barstte het van de VIP's en andere gasten. In totaal bezochten meer dan 300.000 mensen het Autodromo Nazionale Monza. Die drukte heeft ook een keerzijde. De F1-coureurs hebben veel meer moeite om zich te verplaatsen door de paddock, iets dat ook voor teamleden geldt. Motorsport.com zag en vernam dat monteurs door de hoeveelheid mensen geregeld moeite hadden met het verplaatsen van materiaal.

F1-fans in de paddock op Monza. Foto: Filip Cleeren

De opdringerigheid richtte zich ook op de hospitality units van de teams. Zo werd op de deur van de kamer van Pierre Gasly geklopt, wat de Fransman verontrustend vindt. Hoewel de Alpine-coureur van de aandacht geniet, roept hij wel op tot meer respect van fans om rijders en teams hun werk te laten doen. "Ik houd van fans en geniet er altijd van om ze aandacht en tijd te geven, maar het is en blijft wel onze werkomgeving", zegt de Fransman tegen Motorsport.com. "Soms is het lastig om door de paddock te gaan en ervoor te zorgen dat we op tijd zijn voor de verplichtingen die we hebben. Dit is tot op de minuut gepland. Monza is een van de drukste plekken. Het is erg leuk, maar soms wordt er zelfs op de deur in de hospitality geklopt. Je vraagt je dan toch af hoe mensen daar komen. Ze moeten ons wel de ruimte geven om goed te kunnen werken."

Het is niet de eerste keer dat de opdringerigheid van fans aan de orde komt. Vorig jaar leidde dit ook al tot problemen tijdens de Grand Prix van Mexico. Daar merkte Gasly dat zijn rugzak werd geopend tijdens een wandeling door de paddock. Toen was het McLaren-coureur Lando Norris die opriep tot meer respect. "Er zijn niet veel andere sporten waarbij fans zo dicht bij de atleten kunnen komen", zei de Brit toen.