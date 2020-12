Grosjean wil privétest F1 als terugkeer Abu Dhabi niet lukt

Grosjean herstelt van zijn brandwonden aan de handen, die hij zondag opliep bij een huiveringwekkende crash in Bahrein. Of de 34-jarige Fransman, die na dit seizoen uit de Formule 1 vertrekt, zijn F1-loopbaan volgend weekend in schoonheid kan afsluiten hangt vooral van zijn linkerhand af, die er het ergst aan toe is.

Maar ook als de Abu Dhabi GP niet haalbaar is wil Grosjean weel achter het stuur van een Formule 1-wagen kruipen, desnoods bij een privétest. Ook een rol als reserverijder in 2021 behoort tot de mogelijkheden. "Racen is mijn leven en ik zou graag op een deftige wijze over de finish komen als ik mijn carrière in de F1 afsluiten", vertelde Grosjean vrijdag aan de media via Zoom. "Ik wil niet dat het op zo'n manier afgelopen is."

Een van de zorgen van Grosjean is niet enkel of zijn linkerhand klaar is om te racen, maar ook of te vroeg terugkomen blijvende schade zou kunnen veroorzaken. Risico wil hij niet nemen. "Ik wil niet het gevaar lopen dat ik de mobiliteit van mijn linkerwijsvinger en duim verlies voor de rest van mijn leven, enkel om naar Abu Dhabi te gaan", verduidelijkte de Zwitserse Fransman. "Een race is belangrijk voor mij, maar niet zo belangrijk als een normaal leven kunnen leiden. Het zou een mooi verhaal zijn om Abu Dhabi te halen. Maar als dat niet lukt, dan zal ik elk F1-team opbellen om te kijken of ze me in januari een privétest kunnen aanbieden. Gewoon om terug in de wagen te kunnen kruipen en 10 tot 15 ronden voor mezelf te hebben."

"De dokters vinden het moeilijk om te zeggen of de rechterhand honderd procent klaar zal zijn. De kracht en mobiliteit van de linkerhand wordt elke dag beter. Die is nog flink gezwollen door de ontsteking, dus dat moet beginnen afnemen. Huidtransplantatie is ook nog niet uitgesloten. Ik ben blij en gelukkig, maar de pijn was de laatste twee dagen best groot. Ik kan gelukkig vrij goed tegen pijn. Ik brak eerder dit jaar mijn rechterhand toen ik viel in de keuken. Dat heb ik niemand verteld, maar het was een open breuk. Ik heb toen twee botjes zelf recht gezet en ben naar het ziekenhuis geweest en de pijn was oké. We zullen zien."

Grosjean denkt dat een snelle terugkeer in Abu Dhabi vooral belangrijk is voor het mentale verwerkingsproces. "Het is een doel dat me positief ingesteld houdt. De eerste stap was om weer naar het circuit te gaan en naar de wagen te stappen. Ik bekeek de halo en de cockpit om te kijken of er rare gevoelens boven zouden komen, maar het was prima. Dat is al een goede stap."

"Zondagavond belde ik voor het eerst met mijn vrouw en mijn kinderen en ik zei dat ik in Abu Dhabi wilde racen. Je kunt je voorstellen dat ze daar niet zo blij mee waren en dat neem ik hen niet kwalijk. Het is zelfzuchtig, maar dat is wat ik nodig heb. Maar goed, als het niet lukt dan zal ik in de toekomst nog verschillende kansen hebben. En ik heb een superlicentie voor 2021 en we hebben gezien dat niemand veilig is voor COVID-19, dus wie weet."

Gerelateerde video