Grosjean praat misverstand met Hamilton uit over anti-racisme

Grosjean stelde in Hongarije dat rijders niet per se hoefden te blijven knielen bij elke race. Dat vond Hamilton geen handige uitspraak omdat de wereldkampioen van Mercedes wil blijven strijden tegen racisme, inclusief het collectieve knielen voor de start.

In Silverstone verduidelijkte Grosjean dat hij met zijn uitspraak vooral sprak als voorzitter van de rijdersvereniging GPDA en dus ook de leden wilde vertegenwoordigen die zich ongemakkelijk voelen bij het protest voor de start. "Het was een goed gesprek met Lewis", vertelde de Haas-rijder. "Ik zei sorry omdat het misschien niet de beste manier was, maar ik vond dat ik dat moest doen. Als ik als een van de voorzitters van de GPDA niet luister naar de rijders die niet verder willen doen, dan doe ik mijn job niet. Het was een goed gesprek. Ik was zelf ook niet blij met alle opmerkingen op sociale media dat ik dan racist zou zijn, dat is totaal verkeerd. Ik was een van de eerste rijders die Lewis steunde en erop aandrong dat we zouden gaan knielen. Ik hoop nog altijd dat we ooit met alle twintig de rijders gaan knielen op de grid."

Hamilton hield ondertussen gesprekken met de FIA en Liberty Media om het protest beter te organiseren en voldoende ruimte te geven voor de race. In Hongarije was daar nauwelijks tijd meer voor. "Het is moeilijk voor ons rijders om dat soort dingen zelf te organiseren", lichtte Grosjean toe. "We hebben zoveel dingen waar we naar moeten kijken. Dus we wilden meer steun van Liberty Media en een duidelijke procedure voor de race, zoals die er was in Oostenrijk bij de eerste race. Ik denk dat dat gaat gebeuren en het zal voor ons allemaal veel duidelijker zijn wat er moet gebeuren met een ceremonie voor de race."

