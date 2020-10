Grosjean: “Ik kan winnen als je me een Mercedes geeft”

Het Formule 1-zitje van Grosjean wordt waarschijnlijk vergeven aan een debutant, Haas gaat naar verwachting in zee met Ferrari-junior Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Vooral die laatste brengt de nodige financiële ondersteuning mee. Haas kiest daarmee voor een nieuwe filosofie, tot op heden predikte men bij de Amerikaanse renstal het meeste profijt te hebben van ervaren coureurs. Grosjean heeft inmiddels geaccepteerd dat hij niet langer bij Haas zal rijden, maar gaat het vechten in de achterhoede niet missen.

Gevraagd of deze races speciale gevoelens oproepen nu zijn F1-toekomst niet zeker is, zei hij: “Ik weet het niet. Het is wel een beetje anders, de kans is vrij groot dat ik hier volgend jaar niet meer in de Formule 1 ben. Op die manier geniet ik wel van het rijden met deze auto, maar dat doe ik altijd. Ik ga sommige dingen wel missen, dat is zeker. Maar ik ga niet missen dat ik vecht voor de laatste plek op de grid. Hopelijk kan ik ergens anders gaan racen waar ik voor een overwinning kan vechten, iets waar ik voor geboren ben.”

Het afsluiten van een hoofdstuk brengt ook het afscheid nemen van enkele dierbare collega’s met zich mee, weet Grosjean: “Ik heb een hele goede band met mijn engineers en monteurs, met sommigen werk ik al m’n hele F1-carrière samen. Bijvoorbeeld Ayao Komatsu. Ook met Dominic [Haines], mijn race-engineer, spendeer ik enorm veel tijd. Dat geldt ook voor sommige rijders op de fabriek. Het wordt het begin van een nieuw hoofdstuk. Maar als het vizier naar benden gaat geeft ik alles. Dan is de rondetijd het enige dat telt. En weet je, ik hoef mezelf al een tijdje niet meer te bewijzen. Ik weet dat ik races kan winnen als ik in een Mercedes stap. Maar die auto heb ik niet.”

Teambaas Guenther Steiner wilde vrijdag op Imola nog niets loslaten over de rijdersbezetting van komend seizoen. Naast Grosjean moet ook Kevin Manussen Haas eind dit jaar verlaten.

Met medewerking van Oleg Karpov