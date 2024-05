Het is deze maand precies dertig jaar geleden dat de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna om het leven kwam tijdens een crash op het circuit van Imola. Voor veel teams het moment om stil te staan bij wat de Braziliaan voor de sport heeft betekend. Zo gaf Sebastian Vettel met de McLaren MP4/8 tijdens het weekend op Imola een demonstratie, waarbij ook de Braziliaanse vlag niet ontbrak. Komend weekend tijdens de GP van Monaco gaat McLaren nog een stapje verder in hun eerbetoon. De MCL38 wordt compleet in de kleuren van de Braziliaanse vlag en de iconische helm van Senna gestoken. Het bekende groen, blauw en geel is prominent aanwezig op de MCL38. Op de voor- en achtervleugel prijkt de naam van de legende eveneens.

De keuze om de auto op Monaco in de kleuren van Senna te steken was volgens de renstal eenvoudig. Op de straten van het prinsdom heeft de rijder meermaals grote successen geboekt. "Senna en Monaco zijn synoniemen van elkaar. Hij was zes keer de winnaar en na zijn vijf achtereenvolgende zeges tussen 1989 en 1993 kreeg hij de naam "King of Monaco". Het maakt dat het circuit van Monaco een symbolische plek voor ons team is om hem te eren", verklaart het team.

Voor McLaren is Senna nog altijd de succesvolste F1-coureur. Namens de Britse renstal won hij 35 Grands Prix. Ter vergelijking, zijn grote rivaal Alain Prost wist namens het team 30 keer een F1-race te winnen. Daarnaast won hij drie wereldkampioenschappen als coureur en vier constructeurskampioenschappen met McLaren.

CEO Zak Brown vertelt dat het team trots is om Senna op deze manier te kunnen eren. "Zijn impact op McLaren is gigantisch. Niet alleen vanwege zijn uitslagen, maar ook vanwege zijn aanwezigheid in het team en nu met zijn nalatenschap. Het is een eer om op zijn succesvolste circuit voor hem te racen in zijn groene, gele en blauwe kleuren", aldus de Amerikaan.

Bianca Senna - een nichtje van Ayrton en de directeur van stichting Senna Global - spreekt haar waardering uit voor het gebaar van McLaren. "Dit team heeft veel voor hem betekend en samen hebben ze veel successen geboekt. Veel mensen denken daar nog elke dag aan. Het zal heel bijzonder zijn om de auto door Monaco te zien racen, de plek waar hij zoveel plezier had en waar hij zo vaak won", vertelt zij.

Komende vrijdag gaan de auto's het asfalt in Monte Carlo opzoeken. De eerste training begint om 13.30 uur. De race op zondag start om 15.00 uur.

Video: Vettel met de MP4/8 op Imola