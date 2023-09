Bij het team van AlphaTauri gaat er op het gebied van titelsponsor heel wat veranderen. De Italiaanse renstal is dit jaar voor het vierde seizoen vernoemd naar het kledingmerk van moederbedrijf Red Bull, maar vanaf volgend seizoen staat er een andere titelsponsor op de wagens. Eerder werd het luxe modemerk Hugo Boss aan een sponsordeal gelinkt, maar het Zwitserse Blick weet te melden dat een andere kledinggigant een grote kanshebber is om volgend jaar als titelsponsor aan het team verbonden te worden.

Het gaat hier namelijk om het bekende Duitse kledingmerk Adidas. Dat dit bedrijf genoemd wordt, is ook logisch te verklaren na de woorden van AlphaTauri CEO Peter Bayer, die de geruchten met Hugo Boss naar het rijk der fabelen verwees. De Oostenrijker wilde niet al te veel loslaten over een nieuwe titelsponsor, maar wist al wel te melden dat het om een groter bedrijf zou gaan dan Hugo Boss. Een snelle blik op de jaarcijfers laat inderdaad zien dat Adidas veel groter is. Waar Hugo Boss in 2022 een omzet draaide van 3 miljard dollar, tikte Adidas een omzet van maar liefst 23 miljard dollar aan. Het is vanuit Adidas nog wel stil over een mogelijke deal. "We zeggen uit principe niets over speculatieve zaken", vertelde een woordvoerder aan het Duitse persbureau DPA naar aanleiding van de geruchten.

Voor Adidas is de weg naar de Formule 1 nog redelijk onbekend, maar nieuwbakken CEO Bjorn Gulden kent het reilen en zeilen in de autosport maar al te goed. Gulden was eerder de topman bij concurrent Puma en heeft sinds zijn aantreden ervoor gezorgd dat dat kledingmerk meer en meer in de paddock te zien is. Onder andere het team van Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari worden mede dankzij de inspanningen van Gulden door de grote concurrent van Adidas van kleding voorzien.

Veel veranderingen

Naast een andere titelsponsor gaat er bij AlphaTauri nog meer veranderen. Laurent Mekies komt naar Faenza om daar de rol van teambaas over te nemen van de afzwaaiende Franz Tost. In samenwerking met CEO Bayer en technisch directeur Jody Egginton moet Mekies - die eerder al in dienst was bij voorloper Toro Rosso - de Italiaanse renstal uit het slop trekken. Bij de constructeurs staat het team laatste en kijkt tegen een achterstand van vijf punten op Alfa Romeo aan.