Kans op publiek bij Britse Grand Prix stapje dichterbij

In die routekaart is onder andere opgenomen dat er tegen de zomer weer toeschouwers toegelaten kunnen worden tot sportevenementen. Premier Boris Johnson vertelde in het parlement dat “de tourniquets van de sportstadions weer zullen draaien.” In de plannen mogen grote openluchtstadions met zitplaatsen vanaf 17 mei weer publiek toelaten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals een vaccinatiepaspoort voor bezoekers en een maximum van 10.000 fans (of 25 procent van de maximale capaciteit). Dat aantal zou al vanaf 21 juni kunnen worden verhoogd, al naar gelang de voortgang van de vaccinatiecampagne en het aantal coronabesmettingen.

De Britse Grand Prix (en de 70th Anniversary Grand Prix een week later) vond vorig jaar achter gesloten deuren plaats. Hoewel Silverstone als locatie onder het plan van Johnson valt en dus in aanmerking zou komen voor het toelaten van publiek, reageert algemeen directeur Stuart Pringle terughoudend op het goede nieuws. “Ik ben voorzichtig optimistisch, er is nog een lange weg te gaan”, aldus Pringle in een interview met BBC 5 Live. “De voorwaarden zijn duidelijk. Er zijn variabelen die niemand in de hand heeft, zoals een nieuwe zorgwekkende variant zou of een probleem met het vaccineren. Maar aan de andere kant: de zaken zien er goed uit en ik denk dat mensen ook wel wat licht aan het eind van de tunnel kunnen gebruiken.”

Aan het toelaten van publiek bij sportwedstrijden zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zouden de toeschouwers een bewijs van vaccinatie moeten kunnen overleggen, om aan te tonen dat ze zijn ingeënt tegen COVID-19. Pringle vindt dat een goed idee. “We [de uitbaters van sportstadions] hebben al met de overheid gesproken over de mogelijkheid om onze mobiele apps voor toegangskaartjes te koppelen aan het systeem van de nationale gezondheidsdienst. Ik denk dat de fans daar wel achter zouden kunnen staan.”

Normaal gesproken verwelkomt de Britse Grand Prix tijdens een Formule 1-weekend (over drie dagen) tot 340.000 toeschouwers. Vorig jaar mocht er dus niemand bij de race aanwezig zijn. Een groot deel van de verkochte tickets van 2020 is doorgeschoven naar de komende race die van 16 tot en met 18 juli plaatsvindt.