Gridstraf Tsunoda na hinderen Bottas in kwalificatie

Tsunoda kende op zich een prima kwalificatie in het Oostenrijkse Spielberg. De Japanner heeft vrijdagavond een langdurig gesprek gevoerd met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Laatstgenoemde heeft hem op het hart gedrukt om meer 'met het hoofd' te rijden en precies dat leek Tsunoda zaterdagmiddag te doen. Zo bouwde hij de kwalificatie goed op en wist hij probleemloos Q3 te halen. Toch zal hij zondag niet vanaf een top-tien vertrekken. Een incident met Valtteri Bottas is daar debet aan.

Tsunoda reed Bottas in de weg, waarna laatstgenoemde hem 'een idioot' noemde en furieus reageerde over de boordradio. Beide coureurs moesten zich nadien verantwoorden bij de wedstrijdleiding en die heeft Tsunoda op de vingers getikt. De rookie heeft een gridstraf van drie plekken en één strafpunt op zijn superlicentie ontvangen. "De bestuurder van auto nummer 22 had net een snelle ronde afgerond en kreeg van het team te horen dat hij aan een in-lap bezig was. Het team heeft alleen niet goed laten weten dat auto nummer 77, die net aan een snelle ronde bezig was, naderde bij bocht 4. Auto nummer 22 zal nog op de ideale lijn en, alhoewel hij probeerde om aan de kant te gaan, heeft hij de bestuurder van auto 77 onnodig gehinderd", zo valt in het verdicht van de stewards te lezen.

De schuld ligt daardoor ook voor een belangrijk deel bij de race-engineer, al pleit die constatering Tsunoda nog niet vrij. "Iedere coureur moet in de eerste plaats zelf op de hoogte zijn van een snellere auto, zeker als hijzelf in een langzame ronde zit. Het team had de rijder beter moeten assisteren, maar dat is nog geen excuus voor de coureur." Tsunoda heeft na afloop inderdaad laten weten dat de communicatie vanuit het team te wensen over liet. Zo zag hij Bottas uitermate laat en week hij halsoverkop uit "om een zware crash te voorkomen."

Bottas gaat zelf overigens ook drie plaatsen achteruit op de startopstelling. De Fin is vrijdag bestraft voor een nogal knullige spin in de pits, waarbij hij voor de deur van McLaren eindigde. Bottas begint de GP van Stiermarken zodoende als vijfde en niet als tweede.