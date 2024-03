Sergio Pérez had in Q3 de derde tijd genoteerd, maar wist ook al dat er nog een onderzoek van de stewards lag te wachten. Hij was bezig aan een opwarmronde voor zijn eerste run in Q1 toen Nico Hülkenberg, die al op volle snelheid bezig was aan een getimede ronde, hem in het midden van bocht 13 tegenkwam. De Duitser verloor daardoor veel tijd in de langzame bocht naar links en moest die ronde afbreken. Pérez kreeg van zijn race-engineer pas zeer laat te horen dat de Haas-coureur bezig was aan een snelle ronde en de focus lag daar vooral op de voorbereiding van Pérez' eerste ronde.

Pérez moest zich bij de stewards melden en die oordelen dat hij Hülkenberg 'onnodig hinderde' in Q1. Het levert Pérez een gridstraf van drie plaatsen op, waardoor hij naar P6 is terugverwezen. Lando Norris Charles Leclerc en Oscar Piastri schuiven zo een plek door. "Hülkenberg was aan een snelle ronde bezig toen hij richting bocht 13 reed", valt in het document van de stewards te lezen. "Pérez, die aan een outlap bezig was, reed op de apex van die bocht en Hülkenberg moest van de racelijn afwijken om hem voorbij te gaan. Hülkenberg moest vroeg van het gas gaan en vroeg remmen voor die bocht." Na het bestuderen van de boordradio van Pérez stellen de stewards vast dat er vooral gefocust werd op de auto voor Pérez, die ook al aan het afremmen was. "Het team gaf Pérez pas één seconde voordat Hülkenberg eraan kwam de waarschuwing dat hij achter hem zat."

Dat vinden de stewards 'aanzienlijk te laat' om te voorkomen dat Pérez Hülkenberg in de weg zou zitten. "Hoewel de Stewards begrip hebben voor de dynamische situatie waarin het team en de coureur zich bevonden tijdens Q1, die tijdens de hoorzitting werd beschreven, vinden de stewards dat Pérez Hülkenberg 'onnodig heeft gehinderd' en geven ze een gridstraf van drie plaatsen, in overeenstemming met eerdere gevallen."

Hülkenberg gaf na de kwalificatie aan dat het moment met Pérez hem 'een aantal tienden' kostte. "Dat was mijn eerste ronde in de 1.17.9 en het kostte me een paar tienden", zei de Duitser, die slechts zestiende werd en na Q1 al klaar was. "Volgens mij was hij bezig met een Mexicaanse siësta", grapte hij. "Hij keek niet in zijn spiegels. De snelheid waarmee je bocht 12 nadert is nu zo snel en als je niet goed oplet, gebeurt dit heel gemakkelijk en snel. Maar het zou natuurlijk niet moeten gebeuren."