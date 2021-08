Red Bull F1-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez konden allebei een Honda-motor afschrijven na incidenten met tegenstanders. Verstappen crashte op Silverstone zwaar na een touché met Lewis Hamilton, Perez kreeg een stevige beuk in de mêlee in de eerste bocht in Hongarije. In beide gevallen moest de power unit worden afgeschreven en moeten de rijders later in het jaar waarschijnlijk een gridstraf incasseren. Dit tot groot ongenoegen van het team, dat naar eigen zeggen door fouten van anderen benadeeld wordt. Verstappen kwam op Spa met een oplossing: ongestraft elementen wisselen als een concurrent aanwijsbaar schuldig is voor de schade.

McLaren F1-teambaas Andreas Seidl gaat daar niet in mee en vindt crashes en de gevolgen daarvan simpelweg bij de sport horen. “We komen altijd tot dezelfde conclusie, dat het simpelweg moeilijk is om te hanteren en om te achterhalen wat nou echt schade is veroorzaakt door een crash en wat niet”, zo antwoordde hij toen Motorsport.com hem om zijn mening vroeg over de huidige regels. “Wat ons betreft zijn we blij met de regelgeving. Het hoort bij het spelletje. Het is gewoon pure pech.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto kwam eerder al met een ander voorstel: de concurrent moet betalen voor de veroorzaakte schade. De kosten kunnen bij crashes in de miljoenen lopen en dat is met het huidige budgetplafond zeer pijnlijk. Wat de Italiaan betreft wordt daar binnenkort over gesproken, zodat het benadeelde team financieel gecompenseerd wordt. Ook dat plan vindt Seidl maar niks: “Dit soort verhalen komt steeds van dezelfde personen. We hebben lange discussies gevoerd voordat het budgetplafond werd geïntroduceerd. Geen van deze personen heeft gezegd dat het een non-crash budgetplafond zou zijn. Het hoort gewoonweg bij het spelletje. We moeten voorafgaand aan het seizoen een bedrag reserveren voor crashes en betrouwbaarheidsproblemen. Dat moet je gedurende het seizoen zien te managen.”

