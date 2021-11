Tactische motorwissels Mercedes? Verstappen vindt gridstraffen te laag

In Sao Paulo greep Mercedes alweer naar de vijfde interne verbrandingsmotor voor Lewis Hamilton. Het exemplaar van Mercedes slijt volgens Toto Wolff nogal snel, waardoor de verbrandingsmotor vermogen verliest en coureurs een sportief nadeel zouden hebben. Daar staat tegenover dat het plaatsen van een nieuwe verbrandingsmotor een vermogensboost oplevert waar de concurrentie het antwoord op schuldig moet blijven. Het is een trucje dat Mercedes in theorie ieder raceweekend kan uithalen. Steeds een nieuwe verbrandingsmotor gebruiken, de gridstraf van vijf plaatsen incasseren en vervolgens het veld oprollen met een superieure topsnelheid.

Het zou allemaal volgens het reglement zijn, al levert die optie wel gefronste wenkbrauwen op in de paddock. Ieder raceweekend een nieuwe motor gebruiken past immers niet bij de duurzaamheidsidealen van de Formule 1. En alhoewel de motoren nog niet onder het budgetplafond vallen, sluit zo'n tactiek ook niet aan bij een meer gelijkwaardig financieel speelveld waar de koningsklasse graag naartoe wil. Het voelt om die redenen ietwat krom, maar valt onder de huidige regels niet zwaarder te bestraffen. "Vooral in een kampioenschap waarin de rest een stuk langzamer is, is dat natuurlijk wel iets waar naar gekeken moet worden", oordeelt Verstappen dan ook.

"De allereerste keer dat je over de grens van drie motoren gaat, moet je tien plekken terug. Daarna ga je slechts vijf plekken achteruit en dat vind ik een beetje onlogisch", laat hij op een vraag van Motorsport.com Nederland weten. "Als je de hele tijd straffen blijft pakken, dan vind ik ook dat die straffen steeds hetzelfde moeten blijven. Je gaat toch de hele tijd over dezelfde limiet heen, dat is wel iets waar naar gekeken kan worden." Des te meer omdat Hamilton de vijf verloren plekken binnen de kortste keren kon goedmaken met een indrukwekkende topsnelheid. "Je zag in Brazilië duidelijk dat de rest van de teams geen schijn van kans had om ook maar iets uit te richten ten opzichte van ons [Red Bull en Mercedes], dan is zo’n penalty natuurlijk niet echt zwaar te noemen."

Waar Verstappen stelt dat er naar de regels moet worden gekeken, zal er dit seizoen zeker niet meer worden ingegrepen. De enige remedie voor Red Bull kan dan ook zijn om mee te klappen en zelf ook nieuwe verbrandingsmotoren te gaan gebruiken. Die optie heeft het team in theorie, maar is volgens Verstappen niet aan de orde in de praktijk. "We hebben er wel genoeg onderdelen voor, maar het is niet nodig van onze kant en dan zal ik het natuurlijk niet doen." Des te meer omdat Mercedes door de hoge slijtage enorm kan profiteren van een nieuwe verbrandingsmotor, maar Honda al heeft aangegeven dat Verstappen niet zoveel vermogen kan winnen met een ICE-wissel.

