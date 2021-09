Gridstraf kan goede humeur Bottas niet bederven

Of het te maken had met de bekendmaking eerder deze week dat Valtteri Bottas aan het einde van dit seizoen Mercedes gaat verlaten en overstapt naar Alfa Romeo, is niet bekend, maar het leek er vanmiddag op Monza op dat Bottas bevrijd rondreed.

De Fin mocht de sprintrace vanaf de eerste positie beginnen, met naast zich Lewis Hamilton en achter zich Max Verstappen. Waar velen er rekening mee hielden dat Bottas de leiding in de race direct aan zijn teamgenoot zou overhandigen en achter Hamilton een buffer zou vormen naar Verstappen, daar ontwikkelde zich een compleet ander scenario. Hamilton had een regelrechte poepstart en verloor nog voor de eerste bocht een aantal plaatsen.

Met Hamilton uit de weg kreeg Bottas eindelijk weer eens de kans om voor eigen succes te gaan en hij deed dat met verve. Achttien ronden lang wist de coureur uit Nastola eenvoudig Verstappen achter zich te houden en rond de klok van vijven als eerste over de meet te komen. Het leverde hem drie WK-punten, een gouden medaille en een uitstekend gevoel op. "Ik voel me goed. Het voelt alweer als een hele tijd geleden dat ik als eerste eindigde in een race." Dat gevoel bedriegt Bottas niet: zijn laatste overwinning dateert van bijna een jaar geleden, op 27 september 2020 in Rusland om precies te zijn.

Vervolgens was er direct het besef bij Bottas dat hij niks heeft aan de achttiende Formule 1-pole die hij vandaag achter zijn naam mocht schrijven. De Fin heeft nieuwe motoronderdelen gekregen en dat leverde hem een gridstraf op waardoor hij zondag in de Italiaanse Grand Prix als laatste zal moeten starten. "Jammer genoeg start ik morgen van achteren, maar de snelheid is er dus ik zal vechten. Ik zal morgen zo hoog mogelijk proberen te eindigen, maar vandaag heb ik genoten. Het was een hele nette race en we hadden een goed tempo."

Of dat tempo voldoende is? Hamilton bewees vandaag na zijn miskleun dat inhalen met de Mercedes W12 geen zekerheidje is. Hij zat de hele race vast achter Lando Norris. "Het zal niet gemakkelijk zijn, dat is zeker", beaamde Bottas. "Wanneer zich een trein van auto's met DRS vormt, is het niet gemakkelijk. Maar strategisch gezien is er met mijn vrije bandenkeuze wat mogelijk. Dus laten we zien of we iets kunnen doen. Ik zal alles geven wat ik heb, dat kan ik beloven.