Vijf plaatsen gridstraf voor Russell na kwalificatie Britse GP

Russell is bestraft voor het negeren van gele vlaggen in het eerste bedrijf van de kwalificatie. In de slotfase van die sessie ging teamgenoot Nicholas Latifi in de rondte, met gele vlaggen tot gevolg. Nota bene dat incident kost Williams in retrospect een fatsoenlijke uitgangspositie van Russell voor de race.

De Brit verzekerde zich op het bewuste moment van de spin van een startbewijs voor Q2 en is volgens de stewards van dienst niet afdoende van het gas gegaan. Russell was zelf een andere mening toegedaan. Hij liet meteen na het voorval via de boordradio weten wel degelijk van het gas te zijn gegaan. Na bestudering van de beelden en de data acht de wedstrijdleiding het echter onvoldoende.

Russell moet door de uitspraak vijf plaatsen achteruit en dus als allerlaatste beginnen aan de eerste krachtmeting van dit jaar op Silverstone. Hij krijgt op de laatste startrij gezelschap van AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat, die door een versnellingsbakwissel eveneens vijf posities achteruit gaat. Latifi promoveert naar de voorlaatste rij en vertrekt zondagmiddag als achttiende. Naast de gridstraf heeft Russell ook drie strafpunten op zijn superlicentie ontvangen.