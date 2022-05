Gridstraf dreigt voor Tsunoda na nieuwe F1-reprimande in Monaco

Na afloop van de tweede training voor de Grand Prix van Monaco werd Yuki Tsunoda naar de stewards geroepen om tekst en uitleg te geven voor een incident met Kevin Magnussen. Bij het uitkomen van de tunnel moest de Haas F1-coureur uitwijken voor de langzaam rijdende Tsunoda, die niet van zijn lijn wilde wijken. De stewards kwamen erachter dat Tsunoda van tevoren voldoende door zijn engineer is gewaarschuwd dat Magnussen eraan zou komen en dus is hij aangewezen als schuldige.

Het levert Tsunoda een reprimande op, iets wat overigens niet vaak gebeurt voor een vergrijp tijdens een training. “Hoewel het niet gebruikelijk is om in vrije trainingen straffen uit te delen voor hinderen, was dit incident serieus genoeg om deze straf te rechtvaardigen”, leggen de stewards uit in hun verklaring. Daarmee heeft Tsunoda binnen zeven races alweer zijn vierde reprimande van het seizoen te pakken. Eerder werd de Japanner op de bon geslingerd voor onnodig langzaam rijden in de kwalificatie in Australië, waar hij Sebastian Vettel ook hinderde in een training. Datzelfde deed hij in Bahrein al bij Charles Leclerc.

Met vier reprimandes voor overtredingen tijdens het rijden is Tsunoda nog maar één reprimande verwijderd van een gridstraf van maar liefst tien posities. Dat de AlphaTauri-coureur momenteel nog net aan de goede kant van de streep zit, is overigens te danken aan een regelwijziging voorafgaand aan het huidige seizoen. Tot en met 2021 lag het aantal reprimandes voor het ontvangen van een gridstraf namelijk op drie. Als dat dit jaar nog zo was geweest, had Tsunoda in Australië al een gridstraf te pakken gehad.