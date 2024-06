Gridstraf dreigt voor Max Verstappen na problemen F1-motor Canada

Red Bull Racing zag zich in Canada genoodzaakt om de nieuwe motor van Max Verstappen uit voorzorg te vervangen. De krachtbron is sindsdien naar Honda's hoofdkwartier in het Japanse Sakura gestuurd voor grondig onderzoek. Mogelijk wacht er slecht nieuws, want naar alle waarschijnlijkheid moet Honda meedelen dat deze motor defect is. Dat zou betekenen dat Verstappen een van de vier motoren uit de pool van 'gratis' motoren zou verliezen.

Daardoor zou er binnenkort al een nieuwe motor van buiten die pool geïntroduceerd moeten worden, want in Spanje heeft de Nederlander al zijn vierde en laatste interne verbrandingsmotor ingezet. Een nieuwe motor van buiten de 'gratis' pool levert automatisch een gridstraf van tien plaatsen op.

Verstappen moest in de tweede vrije training in Canada vroegtijdig zijn auto naar de garage sturen vanwege een probleem met het Energy Recovery System (ERS). Het ging daarbij om elektrische problemen, maar er waren zorgen dat die ook schade konden aanrichten aan de rest van de krachtbron, met name de interne verbrandingsmotor. Honda heeft de krachtbron daarop direct teruggestuurd naar de fabriek in Japan. Daar wordt bekeken of de motor dit jaar nog inzetbaar zal zijn of niet. In Canada liet Verstappen al weten dat hij zich vooral zorgen maakte over de gevolgen van de motorproblemen op lange termijn. "Het is belangrijker om uit te zoeken wat er precies is gebeurd en wat voor gevolgen dit zal hebben voor dit weekend of de rest van het seizoen", zei de Nederlander in Montreal.

Motorwissel onvermijdelijk

In Canada verloor Red Bull dus de derde motor uit zijn pool, waardoor het in Barcelona naar de vierde en laatste krachtbron moest grijpen. Dat biedt voor de komende races nog wel wat ademruimte, want deze nieuwe onderdelen vallen binnen de toegestane pool en er kan dus gewisseld worden met oudere componenten die binnen deze pool zitten. "We hebben deze in de pool geïntroduceerd terwijl de Canada-motor voor inspectie naar Japan is gegaan", legde Red Bull-teambaas Christian Horner uit.

Nu er meer dan twee weken vervlogen zijn sinds de motor is teruggestuurd naar Japan en er geen positieve updates worden gemeld, lijkt het er steeds meer op dat deze krachtbron niet hersteld kan worden. Als er geen problemen waren geweest, had Honda al een vroege update kunnen geven en de motor terug kunnen geven aan Red Bull. Als de motor inderdaad niet meer gebruikt kan worden, dan zou er een vijfde motor geïntroduceerd moeten worden wat dus die gridstraf van tien plaatsen zou opleveren.

Horner gaf bovendien al aan dat Red Bull rekening moeten houden met zo'n scenario. "We moeten zien hoe het de komende races zal lopen, maar het is volgens mij onvermijdelijk dat we op een gegeven moment naar een nieuwe motor moeten grijpen."