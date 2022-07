Gridstraf dreigt voor Sainz: "Nog geen besluit over motorwissel"

Carlos Sainz wilde in de slotfase van de race op de Red Bull Ring de aanval inzetten bij nummer twee Max Verstappen toen zijn motor op spectaculaire wijze de geest gaf. Het dwong hem om zijn Ferrari F1-75 in de uitloopstrook van bocht 4 te parkeren, terwijl de vlammen door de motorkap kwamen. Het uitstappen had vervolgens de nodige voeten in de aarde, maar uiteindelijk zou de Spanjaard ongedeerd uit de bolide klauteren. Fysieke gevolgen bleven uit, maar wel liep Sainz opnieuw forse schade op in het kampioenschap.

Dat dreigt dit weekend opnieuw te gebeuren tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Teambaas Mattia Binotto vertelde na afloop van de race in Spielberg al dat hij vermoedde dat de problemen vergelijkbaar waren met die van Charles Leclerc in Azerbeidzjan. De Monegask kreeg in Canada een nieuwe krachtbron en moest daardoor vanaf de laatste rij starten. Ferrari overweegt nu om hetzelfde te doen bij Sainz, die zelf overigens benadrukt dat het team daar nog geen definitief besluit over heeft genomen. "Er is een kans dat we dit weekend een nieuwe motor in gebruik nemen, wat leidt tot een gridstraf. Maar het definitieve besluit is nog niet genomen", vertelt Sainz in de aanloop naar het raceweekend op Paul Ricard.

Koeling extra uitdaging door hitte

De betrouwbaarheid van de F1-auto's gaat dit weekend opnieuw flink op de proef gesteld worden, want in Zuid-Frankrijk worden momenteel temperaturen van net onder de 35 graden geregistreerd. Ferrari verwacht daarom ook dat de race dit weekend onder de warmste omstandigheden van het jaar tot dusver verreden gaat worden. Diego Tondi, hoofd aerodynamische ontwikkeling bij Ferrari, denkt dat het een grote uitdaging wordt om de power unit en banden optimaal te laten presteren. "Het is aan de mensen van de aerodynamica om de juiste maatregelen te nemen", zegt hij.

"Qua koeling in het bodywork gaan we voor een middelhoog niveau door de openingen van de koelkieuwen aan de bovenkant van het bodywork te gebruiken. We werken ook aan de brake duct om de koeling van de velg te maximaliseren, zodat er zoveel mogelijk hitte wordt verdreven", vervolgt Tondi. "Door de karakteristieken van het circuit hadden we dit sowieso gedaan om maximaal bij te dragen aan bandenmanagement, maar de hitte maakt het nog uitdagender. Wat betreft de remmen: er zijn geen zeer zware rempunten, dus qua koeling van deze componenten maken we ons geen zorgen op Paul Ricard."

