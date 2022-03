Gridstraf voor Ricciardo na hinderen Ocon in F1-kwalificatie Jeddah

Daniel Ricciardo wist zich zaterdagavond als twaalfde te kwalificeren op het Jeddah Corniche Circuit, maar zal de zondagse race iets verder van achteren moeten starten. De goedlachse Australiër heeft een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek. Tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie was Ricciardo aan een langzame ronde bezig, terwijl Esteban Ocon net aanzette voor een vliegende ronde. Op de onoverzichtelijke omloop reed de Fransman zich vast achter de McLaren en moest hij zijn ronde afbreken.

Ocon reageerde geïrriteerd via de boordradio, de wedstrijdleiding zei het voorval na de sessie te onderzoeken. Dat laatste is inmiddels gebeurd. Zo hebben de stewards de verhalen van beide coureurs aangehoord en besloten dat een gridstraf op zijn plaats is. "De coureur in auto nummer 3 erkende dat hij niet wist dat auto nummer 31 aan een snelle ronde bezig was en zei dat hij niet door zijn team op de hoogte was gebracht. Een afgevaardigde van het team heeft bevestigd dat ze een fout hebben gemaakt door de coureur niet te waarschuwen", zo valt in het verdict te lezen.

"De coureur van auto 31 heeft op zijn beurt laten weten dat hij zijn snelle ronde moest afbreken, maar voegde toe dat zijn uiteindelijke prestatie in de sessie niet negatief is beïnvloed door het moment." Ocon heeft Ricciardo nog enigszins proberen te sparen, al is het ook een feit dat de Fransman nadien nog een snellere ronde heeft geklokt. Het totaalplaatje maakt dat de stewards Ricciardo een gridstraf van drie plaatsen hebben gegeven en McLaren een boete van 10.000 euro.