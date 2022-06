Gridstraf voor Leclerc in Canada, maar nog niet vanwege nieuwe turbo

De vraag of Charles Leclerc na zijn motorische uitvalbeurt in Azerbeidzjan een gridstraf zou krijgen voor de negende race van het Formule 1-seizoen hield de gemoederen – net als het debat over porpoising – behoorlijk bezig in de paddock. In de eerste reeks FIA-documenten, die tijdens de eerste vrije training binnenkwam, leek de Scuderia de dans nog te ontspringen. Zo wisselde Ferrari verschillende motorcomponenten, maar besloot het eerst een oude turbo uit de pool te gebruiken.

Na afloop van de tweede vrije training is alsnog duidelijk geworden dat Leclerc zondag niet zal starten vanaf de plek waarvoor hij zich op zaterdag kwalificeert. Zijn eerste gridstraf van het F1-seizoen 2022 is echter niet het gevolg van een turbowissel. In plaats daarvan grijpt Ferrari naar de derde control electronics van het seizoen. Hij overschrijdt daarmee het toegestane maximum van twee, waardoor de zaak formeel naar de stewards gaat. In de praktijk staat de straf echter al vast, die is immers standaard vastgesteld op tien plekken voor de eerste overschrijding van de limiet.

Het is overigens niet uitgesloten dat Ferrari zaterdag nog meer componenten van de krachtbron van Leclerc vervangt. Als de Scuderia bijvoorbeeld besluit om voor de kwalificatie en de race alsnog een nieuwe turbo - of zelfs een volledig nieuwe motor - te gebruiken, dan zal Leclerc de Canadese Grand Prix vanaf de laatste rij aanvangen. Dat laatste is overigens ook al het geval voor Yuki Tsunoda. AlphaTauri heeft de Japanner in Montreal van een volledig verse motor voorzien.