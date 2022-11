Een coureur mag per seizoen maximaal drie interne verbrandingsmotoren (ICE's) gebruiken. Voor Carlos Sainz is het alweer zijn zesde van dit seizoen. Daarmee voldoet hij niet aan artikel 28.2 van het F1-reglement. Het levert de Madrileen een gridstraf van vijf plekken op die opgeteld wordt bij zijn plek in de uitslag van de sprintrace. De gridstraf is van toepassing op de Grand Prix zelf, niet op de korte zaterdagrace.

Sainz heeft daarnaast ook een nieuw uitlaatsysteem gekregen, maar op dat vlak zit hij nog binnen de perken. In totaal mogen er acht exemplaren per seizoen gebruikt worden, de Ferrari-coureur neemt dit weekend zijn achtste in gebruik.

Ook bij Alfa Romeo zijn nieuwe uitlaatsystemen in gebruik genomen bij aanvang van de Braziliaanse Grand Prix. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben nu acht exemplaren in gebruik.