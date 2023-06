Gridstraf Sainz na hinderen van Gasly, ook Tsunoda en Stroll achteruit

De zaterdag in Montreal is absoluut niet de dag van Ferrari geworden. Waar de snelheid er in het droge meer dan goed in zat en Helmut Marko de Scuderia zelfs als de grootste uitdager van Red Bull zag, ging in de kwalificatie nagenoeg alles mis. Zo is Charles Leclerc na afloop zeer verbolgen over de aanpak van Q2 geweest, waarin hij zelf graag eerder naar slicks wilde gaan, maar Ferrari anders besloot. De Monegask liep uiteindelijk een plek in het beslissende gedeelte van de kwalificatie mis. Carlos Sainz was daar wel in te vinden na een eerdere crash in de derde vrije training, maar ook voor hem verliep de kwalificatiedag allesbehalve goed.

Zo 'parkeerde' Sainz zijn SF-23 meermaals op de apex van de laatste chicane, tot grote frustratie van concurrenten. Na afloop van de derde vrije training kwam hij er tijdens het bezoekje aan de stewards nog mee weg, maar tijdens de kwalificatie ging het andermaal mis. Sainz reed in Q1 op dezelfde plek weer bijzonder langzaam op de ideale racelijn en zorgde daarmee voor een gevaarlijke situatie. Zowel Yuki Tsunoda als ook Pierre Gasly was op dat moment aan een vliegende ronde bezig. De Japanner zag die al om zeep worden geholpen en moest uitwijken aan de rechterkant. Gasly, die er met nog hogere snelheid kwam aangestormd, kon daardoor alleen nog maar naar links.

Simulaties van Alpine gaven aan dat Gasly zonder dat moment de zesde tijd had geklokt, maar in de praktijk was hij vroegtijdig klaar. De Fransman toonde zich na afloop dan ook furieus over het rijgedrag van Sainz. "Dit is compleet onacceptabel. Ik kom daar met ruim driehonderd kilometer per uur aan en dan is het minste wat je van iemand anders mag verwachten wel dat die coureur van de ideale lijn af gaat. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als ik hem met die snelheid raak."

De stewards zijn eveneens van mening dat Sainz met de actie in Q1 onnodig gevaar heeft veroorzaakt en hebben de Ferrari-coureur een gridstraf van drie plekken opgelegd voor de race. Het betekent dat Sainz zondag niet als achtste, maar als elfde aan de Grand Prix van Canada moet beginnen. Het betekent dat Oscar Piastri, Alexander Albon en Charles Leclerc een stekje opschuiven. Het volledige FIA-document valt hieronder te lezen.

Update 2.20 uur: Ook Tsunoda en Stroll moeten achteruit

Inmiddels hebben de FIA-stewards bekendgemaakt dat ook Yuki Tsunoda en Lance Stroll drie plekken achteruit gaan op de startopstelling. De Japanner is bestraft voor het ophouden van Nico Hülkenberg in bocht 10. Hij zakt hierdoor terug naar de negentiende startplek, Nyck de Vries schuift zodoende een plekje op de grid op naar P17. Stroll is op zijn beurt berispt voor het hinderen van Alpine-coureur Esteban Ocon.