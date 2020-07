Gridstraf voor Giovinazzi na bakwissel

De Italiaan ging zaterdag in de slotfase van Q1 van de baan in de laatste bochtencombinatie. Zijn wagen kwam kort in contact met de vangrail. Hij eindigde op de negentiende plaats en hield alleen Romain Grosjean achter zich, maar de Fransman reed helemaal geen tijd.

Na de touché met de vangrail heeft het Alfa Romeo-team de versnellingsbak gewisseld, ook omdat er toch al weinig meer te verliezen was. Giovinazzi krijgt daarom een gridstraf van vijf plaatsen. Hij is niet de enige die met een straf aan de race begint. Ferrari-coureur Charles Leclerc werd schuldig bevonden bij het hinderen van Daniil Kvyat tijdens de kwalificatie, hij kreeg drie plaatsen straf.

Ook Lando Norris kreeg al een gridstraf, hij haalde twee coureurs in op een plek waar de gele vlag gezwaaid werd. Dat gebeurde al tijdens de vrije trainingen op vrijdag.