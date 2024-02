De F1-testdagen in Bahrein zijn in volle gang. Veel auto's zijn voor het eerst in vol ornaat te bewonderen. Daarbij vallen veel nieuwe onderdelen en innovatieve concepten op. Ook bij Mercedes zijn er heel wat nieuwigheden te zien. Een van de grappigste details is te vinden op het stuurtje: een heuse WhatsApp-knop. De Duitse renstal is vlak voor de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar een partnerschap aangegaan met berichtenservice WhatsApp. Het logo zit op de radioknop die door de coureurs gebruikt wordt om met het team te communiceren, waarmee er geknipoogd wordt naar de service die het medium biedt.

Mercedes en WhatsApp nemen het partnerschap zeer serieus. Zo heeft de renstal een eigen kanaal op het medium waar zij nieuws delen met de fans. Een voorbeeld daarvan was de onthulling van de nieuwe W15: op de berichtendienst werd de auto net iets eerder geplaatst dan via alle andere kanalen.

Bij de bekendmaking van de samenwerking sprak Toto Wolff ook al uit dat Mercedes onderling vaak via het medium met elkaar communiceert en dat zonder het bedrijf een stuk minder efficiënt is. "Het speelt een cruciale rol in de onderlinge communicatie binnen het team", verklaarde de Oostenrijker.