Mogelijk Vietnamese GP in november 'zonder buitenlands publiek'

De Vietnamese Grand Prix staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender. Het zou na Australië en Bahrein de derde race van het seizoen zijn, maar is door de coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Waar Grand Prix-organisatoren in landen als Australië, Monaco, Frankrijk en Nederland inmiddels de handdoek in de ring hebben gegooid en pas volgend jaar weer op de kalender terug zullen keren, blijft men in Vietnam optimistisch voor dit seizoen.

Volgens Viêt Nam News mikt de organisatie nu op een Grand Prix in november. De Formule 1 wil in die periode een aantal races in Azië organiseren. Daarbij wordt vooral gedacht aan Japan en China, maar Vietnam denkt zelf een reële kans te maken om ook een plaatsje te krijgen. De moeilijkheid daarbij is echter dat Hanoi een stratencircuit is. De logistieke uitdagingen die zo’n circuit biedt, heeft Monaco al doen besluiten om dit jaar geen race te organiseren, terwijl in Singapore wordt gekeken of er later dit jaar nog iets mogelijk is.

In Vietnam is men zekerder van z'n zaak. Het overweegt zelfs om publiek toe te laten tot het evenement. Een Grand Prix zonder publiek zou de meeste logische en veilige optie zijn, maar de promotor lijdt zonder kaartverkoop een verlies van zo’n 35 miljoen dollar. Dit zou volgens Viêt Nam News ondervangen kunnen worden door alleen lokale toeschouwers toe te laten en bezoekers uit het buitenland te weren.