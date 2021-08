Een jaar later dan beoogd maar van 3 tot 5 september 2021 gaat het dan toch gebeuren: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Al jaren dromen de Nederlandse Formule 1-fans van een race op eigen bodem en nu is het eindelijk zo ver. De organisatie verwacht per dag zestig- à zeventigduizend bezoekers, doordat twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Wie al vaker naar het duinencircuit is afgereisd, weet dat het gebrek aan toegangswegen en parkeerplaatsen nogal eens voor oponthoud kan zorgen. Daarom is er een uitgebreid mobiliteitsplan opgesteld om de verkeersstromen in goede banen te leiden. We vertellen je alles over de reismogelijkheden, belangrijke zaken en kosten waar je rekening mee moet houden.

Zandvoort afgesloten rondom Dutch GP

Bezoekers zijn welkom per fiets, als voetganger, met de trein en met georganiseerd busvervoer. In de nacht van woensdag 1 september op donderdag 2 september gaan om 00.01 uur de toegangswegen richting Zandvoort dicht. Dit duurt tot maandagochtend 05.00 uur. In die periode kan je het dorp niet meer bereiken per auto of motor. Er worden enkel personen met een speciaal doorlaatbewijs toegelaten. Dat zijn bewoners, leveranciers, hulpdiensten, ondernemers en werknemers.

Met de auto naar de Formule 1 in Zandvoort

Het is tijdens het Grand Prix-weekend niet mogelijk om Zandvoort per auto te bereiken. Geadviseerd wordt om de auto te parkeren op speciale Park+Ride parkeerterreinen, vanwaar fans per pendelbus naar het circuit kunnen reizen. Deze parkeerplaatsen liggen in de Keukenhof en Beverwijk. Een dagretour voor de pendelbus kost 35 euro per persoon. Parkeren is op deze terreinen gratis.

De toegangswegen richting Zandvoort zijn tijdens het Grand Prix-weekend volledig afgesloten. Enkel bewoners en betrokkenen kunnen met een doorlaatbewijs per auto of motor het circuit bereiken. Het heeft daarom geen zin om door te rijden naar het dorp in de hoop daar een parkeerplek te kunnen vinden.

Ook taxi’s hebben geen toegang tot de wegen richting het circuit. Net als automobilisten en motorrijders worden zij naar Park+Ride parkeerplaatsen geleid.

Parkeerplaatsen rond Zandvoort tijdens Grand Prix van Nederland Infographic: Dutch Grand Prix

Wat als ik overnacht in Zandvoort?

Wie tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort verblijft, heeft ook te maken met de wegafzettingen rondom het circuit. Bij diverse hotels en accommodaties kan je een zogeheten doorlaatbewijs aanvragen. Dit wordt geregistreerd op kenteken en biedt de gelegenheid om tijdens het raceweekend met je eigen auto naar de accommodatie te komen. Neem hiervoor tijdig contact op met je overnachtingsadres zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Voor de bezoekers van de officiële camping, de 538 Village, zijn er extra mogelijkheden op de aankomstdag donderdag 2 september en de vertrekdag 6 september. Er is op beide dagen een speciale Kiss & Ride-plaats beschikbaar waar de campinggasten zich kunnen laten afzetten en ophalen. Als je op een andere dag aankomt, moet je gebruikmaken van de reguliere vervoersopties.

Park+Bike tijdens de GP van Nederland

Er zijn in de omgeving van Zandvoort een aantal speciale Park+Bike parkeerterreinen gecreëerd. Hier kan de auto geparkeerd worden en kunnen fans met een eigen of vooraf gehuurde fiets richting het circuit vertrekken. Deze terreinen liggen op fietsafstand van het circuit (30-40 minuten fietsen) en zijn gunstig gelegen aan provinciale uitvalswegen. Vanaf hier fiets je naar de speciale fietsenstallingen in Zandvoort of Bloemendaal. Op de parkeerterreinen Brons is fietshuur optioneel en kost een parkeerplaats 19,50 euro per dag. De terreinen Zilver en Goud liggen dichterbij het circuit maar hier is fietshuur verplicht. Een huurfiets kost 25 euro per dag, een e-bike kost 37,50 euro per dag. Parkeren op Zilver kost 19,50 per dag, op de Gouden parkeerplaatsen is dat 30 euro per dag.

Op de fiets naar Circuit Zandvoort

Veel fans zullen per fiets richting het circuit trekken. In Zandvoort en Bloemendaal zijn meerdere fietsenstallingen ingericht. Deze zijn gratis en worden bewaakt. Afhankelijk van de stalling is het nog maximaal een kwartier lopen naar de toegangspoort van het circuit. Je kunt je plaats vooraf reserveren. Dat is gratis, maar zorgt ervoor dat je in de gewenste stalling plaats hebt.

Fietsenstallingen Zandvoort tijdens Grand Prix van Nederland Infographic: Dutch Grand Prix

Met de trein naar Zandvoort tijdens de GP van Nederland

Zandvoort is goed te bereiken per trein. Vanaf het station is het nog een kwartiertje lopen tot de hoofdingang van het circuit. De NS zal extra lange treinen inzetten die af en aan rijden om zoveel mogelijk bezoekers te vervoeren.

Voor het raceweekend heeft de NS het speciale Dutch Grand Prix Retour-ticket in het leven geroepen, geldig in de 2e klasse en van 2 tot en met 5 september te gebruiken. Dit ticket is vanaf elk station te koop zodat je niet in de rij hoeft te staan bij een kaartautomaat. Mocht de race alsnog niet doorgaan, dan krijg je het aankoopbedrag terug.

Busvervoer richting Circuit Zandvoort

Fans uit de omgeving van Amsterdam en Haarlem wordt geadviseerd om met streekbusvervoer naar het circuit af te reizen. Aangezien veel bezoekers van verder gelegen plaatsen per trein of fiets afreizen, is de bus een goed alternatief. Vervoerder Connexxion heeft een speciaal Dutch Grand Prix-dagticket in het leven geroepen. Dit ticket kost 14,50 euro en is geldig voor alle buslijnen in de regio Amstelland Meerlanden en Haarlem-IJmond. Daarnaast is er een speciale Dutch Grand Prix buslijn 33 van Haarlem Station naar Bloemendaal, De Lakens. Vanaf daar is het een kwartiertje lopen tot het circuit.

Bereikbaarheid Circuit Zandvoort voor mindervaliden

Bezoekers met een toegangsbewijs voor de mindervalidentribune kunnen terecht op speciale parkeerplaatsen. Voor hen zijn er ook aparte vervoersopties georganiseerd. Deze informatie krijgen de fans met een dergelijk ticket persoonlijk thuisgestuurd. Er zijn geen andere mindervaliden parkeerplaatsen in de omgeving van het circuit beschikbaar. Geadviseerd wordt om in dat geval ook gebruik te maken van de reguliere Park+Ride parkeerplaats.

Beste reistijd richting Zandvoort

De organisatie van de Dutch Grand Prix rekent op meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Ondanks het mobiliteitsplan zal het op de wegen richting de parkeerterreinen en in het openbaar vervoer druk zijn. Dat zal resulteren in langere reis- en wachttijden. Wie de drukte wil ontlopen, kan ervoor kiezen om de drukste tijden te vermijden. De verwachting is dat de grootste drukte tussen 08.00 uur en 10.00 uur optreedt: drukte bij de toegangspoorten, fietsenstallingen en parkeerplaatsen, langere wachttijden en weinig zitplaatsen in het openbaar vervoer. De organisatie verwacht dat er voor 07.00 uur en na 11.00 uur rustiger gereisd kan worden.

