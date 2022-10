Formule 1 racet dankzij nieuwe deal tot en met 2025 in Mexico

De Grand Prix van Mexico keerde in het Formule 1-seizoen 2015 na een afwezigheid van 21 jaar terug op de racekalender. Vanwege de coronapandemie ontbrak de wedstrijd in 2020, maar in 2021 reisde de Formule 1 opnieuw af naar het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Grand Prix is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste races. Elke editie bezoeken duizenden fans het circuit, al heeft het succes van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez hier ook aan bijgedragen.

"Ik ben zeer verheugd dat ik mag bekendmaken dat de Formule 1 dankzij een nieuwe deal de komende drie jaar in Mexico-Stad blijft racen", aldus Formule 1 CEO Stefano Domenicali. "Elk jaar trekt de wedstrijd een groot aantal gepassioneerde fans. De sfeer is fantastisch en ik weet zeker dat iedereen blij is met dit nieuws. Ik wil regeringsleider Claudia Sheinbaum van Mexico-Stad, Alejandro Soberon en zijn team bedanken voor hun toewijding aan de Formule 1 en het aanhoudende succes van dit evenement."

De Grand Prix van Mexico stond na 2015 op losse schroeven nadat het evenement geen financiële ondersteuning meer kreeg van de overheid. Met hulp van de lokale overheid werd in 2019 werd het contract met drie jaar verlengd. Omdat de editie van 2020 door corona niet plaatsvond, werd die race naar 2023 verplaatst. Al liep eind 2022 het contract af. Daar is nu dus verandering in gekomen. Sinds 2015 trok het raceweekend elk jaar meer dan 300.000 bezoekers. Max Verstappen won de editie in 2021. Dit deed de Nederlander ook in 2017 en 2018. Lewis Hamilton eiste de edities van 2016 en 2019 voor zich op. De Mexicaanse GP stond al wel op de definitieve 2023-kalender.