Grand Prix van Turkije wordt alsnog zonder publiek verreden

De terugkeer van Turkije op de F1-kalender werd meteen met veel enthousiasme begroet. Niet alleen doordat het Istanbul Park als één van de beste creaties van Hermann Tilke te boek staat, maar ook doordat de organisatie op een voor coronatijd ongekend aantal fans mikte en de toegangsprijzen voor F1-begrippen ook tamelijk laag hield.

Het leek bijna te mooi om waar te zijn en dat is ook het geval gebleken. In het weekend van 15 november zullen de tribunes namelijk leeg blijven. De lokale overheid in Istanbul heeft op maandagochtend besloten dat fans bij nader inzien niet welkom zijn, om zo verdere verspreiding van het coronavirus in Turkije tegen te gaan. "Aansluitend bij alle initiatieven om deze pandemie tegen te gaan en volledig in overeenstemming met aanbevelingen van het Istanbul Provincial Pandemic Committee is besloten om de Turkse Grand Prix alsnog zonder fans te houden."

Deze ingreep kan worden gezien als een aardige klap voor de organisatie en voor de promotor van het evenement. Zeker doordat er in de eerste uren van de kaartverkoop maar liefst 40.000 tickets werden verkocht. Ook voor de Formule 1 als geheel markeert dit besluit een stap terug. De F1-eigenaren van Liberty Media wensten immers steeds meer fans toe te laten richting het najaar van 2020. Op Mugello werd met bijna 3.000 aanwezigen een eerste stap gezet, waarna de Russische Grand Prix zelfs door 30.000 geïnteresseerden per dag kon worden bezocht. Ook de F1-races op de Nürburgring, Portimao en Imola worden verreden met fans langs de baan. Voor de eerste Turkse GP sinds 2011 blijkt dat echter te hoog gegrepen.

Met medewerking van Cem Özel