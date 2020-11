Er staan nog maar vier Grands Prix op het programma in het ingekorte en door corona geteisterde Formule 1-seizoen 2020. Dit weekend is de koningsklasse van de autosport te gast op het Istanbul Park, waar voor het eerst sinds 2011 weer een GP georganiseerd wordt. Het circuit stond niet op het oorspronkelijke programma maar bleek een optie toen diverse landen en locaties lieten weten door de coronapandemie geen race te kunnen organiseren. De moderne baan, uit de koker van Formule 1-huisarchitect Hermann Tilke, werd in 2005 voor het eerst opgenomen op de F1-kalender. In 2011 reed men er voor het laatst, toen de onderhandelingen met Bernie Ecclestone op niets uitdraaiden.

In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Formule 1 Grand Prix van Turkije plaats?

Datum: Zondag 15 november 2020

Start Nederlandse tijd: 11.10 uur

Start lokale tijd: 13.10 uur

De Grand Prix van Turkije op het Istanbul Park wordt verreden op zondag 15 november 2020. De race start al om 11.10 uur Nederlandse tijd, dat is 13.10 uur lokale tijd. Vanwege het tijdverschil met Turkije zijn de starttijden anders dan we gewend zijn van de Europese GP’s. Volgens de lokale tijden houdt men wel het gebruikelijke schema aan, met uitzondering van de vroegere start van de race. De eerste vrije training op vrijdag begint al om 09.00 uur Nederlandse tijd. De tweede sessie start om 13.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag start de laatste trainingssessie om 10.00 uur Nederlandse tijd, waarna de kwalificatie om 13.00 uur aanvangt. De Grand Prix van Turkije start op zondagochtend om 11.10 uur Nederlandse tijd, 13.10 uur lokale tijd.

Tijdschema F1 GP van Turkije

Sessie Nederlandse tijd Vrije training 1 Vrijdag 13 november

09:00 - 10:30 Vrije training 2 Vrijdag 13 november

13:00 - 14:30 Vrije training 3 Zaterdag 14 november

10:00 - 11:00 Q1 Zaterdag 14 november 13:00 - 13:18 Q2 Zaterdag 14 november 13:25 - 13:40 Q3 Zaterdag 14 november 13:48 - 14:00 Race Zondag 15 november

11:10 - 13:10

De Grand Prix van Turkije op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 10.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 11.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 10.00 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland de Formule 1 op televisie wil volgen, heeft twee mogelijkheden: de zender RTL Deutschland of via een van de pakketten van aanbieder Ziggo. RTL Deutschland heeft in Duitsland de exclusieve uitzendrechten in handen. Zij zenden live de kwalificaties en races uit, met een team van verslaggevers dat op locatie aanwezig is. De zender is in nagenoeg alle zenderpakketten van alle aanbieders in Nederland beschikbaar. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. De race wordt enkele malen onderbroken door reclame. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden via kanaal 47, met Ziggo kijk je via kanaal 58. Via T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 223, met Tele2 op kanaal 223.

Een andere optie is via aanbieder Ziggo. Zij hebben in Nederland de exclusieve uitzendrechten in handen. Klanten van de aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle kwalificaties en races kijken. Heb je geen abonnement bij Ziggo, dan kan je via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal alsnog alle actie volgen. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en is bij alle aanbieders beschikbaar. Je krijgt toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier worden live de vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Ook kan je hier diverse andere kampioenschappen volgen en zijn er documentaires te zien.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Turkije op Ziggo begint op zondagochtend 10.00 uur. Vanuit de studio bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de belangrijkste onderwerpen. Vervolgens wordt overgeschakeld naar Turkije, waar Olav Mol en Jack Plooij vanaf locatie live verslag uitbrengen van de gebeurtenissen op en naast het circuit.

Kan ik de race streamen?

Ben je op zoek naar een livestream van de Formule 1, dan zijn er in Nederland twee legale opties beschikbaar: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, waar je live naar alle trainingen, kwalificaties en races kunt kijken. Je kunt hier zelf je favoriete commentator kiezen en je krijgt toegang tot aanvullende features als live driver tracker, livetiming en onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Ziggo heeft haar eigen streamingsdienst: Ziggo Sport Go. Net als bij Ziggo Sport Totaal krijg je hiervoor toegang tot zes speciale sportkanalen die je kunt kijken op je smartphone, tablet of pc/laptop. Het Racing-kanaal zendt alle vrije trainingen, kwalificaties en races live uit, inclusief voor- en nabeschouwing. Een abonnement is voor iedereen beschikbaar, ook als je klant bent bij een andere aanbieder, en kost 9,95 euro per maand.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Turkije?

Het circuit Istanbul Park waar de Turkse GP plaatsvindt heeft een lengte van 5,338 kilometer. De race gaat in totaal over 58 ronden. Dat brengt de totale raceafstand op 309,604 kilometer. Een Formule 1-race heeft een minimale lengte van 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden, is over het algemeen de laatste ronde van de race. De uitzondering op deze regel is de Grand Prix van Monaco: deze gaat over ‘slechts’ 260 kilometer. Daarmee is het qua afstand de kortste race van het jaar.