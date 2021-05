Grand Prix van Turkije mogelijk alweer van de F1-kalender

Dat heeft alles te maken met het wijzigen van het Britse reisadvies voor Turkije. De autoriteiten in Groot-Brittannië willen het land op de rode lijst van coronalanden plaatsen. Reizigers die in zo’n land zijn geweest, moeten bij terugkomst in Groot-Brittannië tien dagen verplicht en op eigen kosten in quarantaine. De maatregel moet op 12 mei van kracht worden, de Turkse Grand Prix staat gepland voor 13 juni.

Groot-Brittannië kent weliswaar een speciale vrijstelling voor F1-personeel, maar die geldt alleen voor landen met code oranje en dus niet voor landen die op de rode lijst staan. De aanpassing zou dus gevolgen kunnen hebben voor de medewerkers van de zeven in Groot-Brittannië gevestigde Formule 1-teams en voor veel van het personeel van de F1-organisatie en de FIA dat tussen de races naar Groot-Brittannië vliegt.

De Formule 1-organisatie heeft kennis genomen van het besluit van de Britse overheid. “We zijn op de hoogte van de aankondiging met betrekking tot reisbeperkingen voor Turkije. We zullen de situatie beoordelen en in de komende dagen meer details verstrekken.”

De Grand Prix van Turkije vindt op 13 juni plaats, een week na de Grand Prix van Azerbeidzjan, terwijl weer twee weken later – op 27 juni – de Franse GP op het programma staat. Azerbeidzjan en Turkije zijn zogeheten fly-away races. Het materiaal dat daar wordt gebruikt gaat na afloop terug naar de F1-fabrieken. Daar zullen de auto’s uit elkaar worden gehaald en opnieuw worden opgebouwd, om vervolgens over de weg naar achtereenvolgens Frankrijk en Oostenrijk vervoerd te worden. Mogelijk alternatief voor Turkije is een extra race op Paul Ricard vóór de Franse GP of die Franse GP een week vervroegen en een tweede evenement op de Red Bull Ring toe te voegen aan de kalender.

De Grand Prix van Turkije stond vorig jaar voor het eerst sinds 2011 weer op de kalender. De race op Istanbul Park werd toegevoegd nadat een aantal races vanwege de coronapandemie van de kalender was gehaald. Lewis Hamilton won de Turkse Grand Prix en sleepte er en passant zijn zevende wereldtitel in de wacht.