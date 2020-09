Na de spectaculaire Grand Prix van Italië op Monza blijft het Formule 1-circus nog even binnen de Italiaanse landsgrenzen. Men reist door naar Mugello, naar de Autodromo Internazionale del Mugello om precies te zijn. Het vloeiende circuit staat voor het eerst op de F1-kalender. Door het coronavirus vielen diverse Grands Prix af. Om toch een volle kalender te kunnen presenteren keek de Formule 1-organisatie naar andere circuits. Mugello bood al snel aan om een GP te organiseren. Zodoende kwam deze eenjarige deal tot stand.

In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Grand Prix van Toscane plaats?

Datum: Zondag 13 september 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

De eerste Formule 1 Grand Prix van Toscane vindt plaats in het weekend van 11 tot en met 13 september 2020. Op vrijdag 11 september begint het raceweekend met twee vrije trainingen. Deze duren zoals gebruikelijk allebei anderhalf uur. De eerste vrije training op Mugello start om 11.00 uur Nederlandse tijd, de tweede trainingssessie begint om 15.00 uur. Op zaterdag staat er nog een laatste vrije training gepland, deze begint om 12.00 uur. Op zaterdagmiddag start om 15.00 uur de kwalificatie. De Grand Prix van Toscane start op zondagmiddag 13 september 2020 om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Hoe kan ik de Grand Prix van Toscane kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Op de Nederlandse televisie is de Formule 1 op twee manieren te kijken: via zender RTL Deutschland en via aanbieder Ziggo. De Duitse zender is bij alle televisieaanbieders te bekijken. Ze zenden de kwalificatie en de race live uit, met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf locatie voorafgaand aan de wedstrijd. Tijdens de race wordt de uitzending enkele malen onderbroken door reclames. De uitzending start om 14.00 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is te zien via kanaal 46 voor abonnees van KPN, Telfort en XS4All. Via Ziggo is de zender te bekijken via kanaal 58. Met een T-Mobile Thuis abonnement kijk je via kanaal 397, Tele2-klanten kunnen terecht op kanaal 223.

Geef je de voorkeur aan Nederlands commentaar? Dan kan je terecht bij Ziggo. De televisieaanbieder zendt via hun eigen kanaal 14 live de kwalificatie en de race uit. Deze zender is enkel beschikbaar voor klanten. Daarnaast biedt men de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aan. Hiermee krijg je toegang tot zes speciale sportkanalen, met daaronder het speciale Racing-kanaal. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races van de Formule 1 GP’s, maar ook naar diverse andere kampioenschappen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 per maand en is beschikbaar bij alle aanbieders.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Toscane bij Ziggo begint om 14.00 uur. Host Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee ze de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 bespreken en vooruitblikken op de aankomende race. Vervolgens schakelt men voor het liveverslag over naar Mugello, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij aanwezig zijn.

Kan ik de race streamen?

Kijk je de Formule 1 liever via je mobiel of tablet? Dan zijn er enkele streamingsdiensten beschikbaar. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Het abonnement geeft je toegang tot live-uitzendingen van alle sessies, kwalificaties en races. Bovendien krijg je de beschikking over live timing, driver trackers en onboardcamera’s met boordradio. Tevens heb je de mogelijkheid om je favoriete commentator te kiezen. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 per jaar. Hiermee kijk je live Formule 1 op je mobiel, tablet of pc.

Een alternatief is de streamingsdienst van televisieaanbieder Ziggo, genaamd Ziggo Sport Go. Hiermee krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal van de zender, waar de trainingen, kwalificaties en races live worden uitgezonden. Deze kan je bekijken via je smartphone, tablet of pc/laptop. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. De dienst werkt in geheel Europa waardoor je ook in het buitenland naar de Nederlandse zender kunt kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na afloop van de race publiceert het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 een video met de hoogtepunten van de Grand Prix van Toscane. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de start, de belangrijkste momenten, pitstops, inhaalacties, crashes en de podiumceremonie. Ook de volledige uitslag komt voorbij. Later op de dag volgt een video met interviews met de hoofdrolspelers uit de race.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Toscane?

De eerste Formule 1-race ooit op de Autodromo Internazionale del Mugello gaat over 59 ronden. Het circuit is 5,245 kilometer lang, wat de totale raceafstand brengt op 309,455 kilometer. Een Formule 1 Grand Prix gaat altijd over een lengte van minimaal 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden, is over het algemeen ook direct de laatste ronde van de race. Een uitzondering op deze regel vormt de GP van Monaco, deze race gaat over ‘slechts’ 260 kilometer en is daarmee qua afstand de kortste race van het Formule 1-seizoen.

Weersverwachting Grand Prix van Toscane

De teams die blij zijn met hitte hebben geluk. De zomer heerst in Toscane. Het belooft schitterend weer te worden op het circuit van Mugello. De baan ligt net buiten Florence op een hoogte van bijna 300 meter. Zowel zaterdag als zondag schijnt de zon volop en staat er weinig wind. De middagtemperatuur ligt ruim boven de 30 graden, zo'n 32 tot 35 graden. Volop zomer dus. Alleen de vrijdagtraining loopt iets meer risico op een verdwaalde bui, maar waarschijnlijk blijft het ook dan 'gewoon' zonnig en droog.