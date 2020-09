F1-rijders verwachten dat Mugello ‘fysiek slopend’ is

Mugello belandde in 2020 pas op de Formule 1-kalender na de coronavirus-pandemie, waardoor de helft van de geplande races afgelast moesten worden. Het is het eerste officiële bezoek van de F1 aan het circuit, dat wel sinds 1994 de Italiaanse Grand Prix van de MotoGP organiseert. Ook een aantal juniorseries is regelmatig te gast in Toscane. Daardoor heeft slechts een handvol coureurs ervaring op Mugello, maar eigenlijk heeft niemand het gevoel dat hun ervaring in die klassen ze optimaal heeft voorbereid op de snelheden die ze bereiken in een F1-auto.

“Ik heb hier in 2014 volgens mij een keer gereden in de Formule Renault”, zei Williams-coureur George Russell. “Het is een ongelooflijk circuit. Zo snel, zo vloeiend, het gaat fysiek absoluut slopend zijn. Bochten 6, 7, 8 en 9 zullen vol gas zijn, waarschijnlijk, in de zevende versnelling. Ik denk dat Arrabbiata redelijk makkelijk vol gas wordt. De bochten daarvoor, Casanova en Savelli, dat zijn de lastige bochten. Dat hoop ik in ieder geval. We hebben een weddenschapje gedaan om te kijken wie als eerste vol gas gaat. We laten het antwoord zondag weten.”

Lando Norris reed op Mugello toen hij in de Formule 4 actief was, maar hij verwacht er geen voordeel van te hebben. “Het is te lang geleden en in een compleet andere auto”, zei de McLaren-coureur, die zegt meer te hebben aan de simulatorsessies. “De simulatoren zijn erg goed, maar tegelijkertijd hoorden we redelijk laat dat we naar Mugello zouden gaan. Misschien was alles dus niet zo perfect en up to date als de circuits die we normaal bezoeken. Je begrijpt goed genoeg wat je moet doen als je op een circuit als Mugello komt als je een F1-auto in de simulator hebt bestuurd. Dit circuit is puur snelheid en de definitie van wat een F1-auto kan bereiken in dergelijke medium-snelle en snelle bochten. Het gaat voor ons als coureurs de limiet laten zien. Fysiek gaat het heel zwaar worden.”

In 2012 testte Daniel Ricciardo al eens met een F1-bolide op Mugello tijdens een in-season test. De Renault-coureur kijkt er dan ook naar uit om vrijdag voor het eerst het asfalt op te gaan tijdens de vrije trainingen. “We hebben natuurlijk veel tijd op de baan tijdens de trainingen, dus we hoeven geen haast te maken. Ik denk niet dat we in VT1 de held moeten zijn, maar we kunnen ook niet aanmodderen. Rijden op een nieuw circuit doet wel iets met je. Je wil snel gaan, het liefst meteen. Het is leuk. Ik heb waarschijnlijk nooit zoveel spanning voor een vrije training gehad als voor morgen.”

Ten slotte echoot Alexander Albon de geluiden van zijn generatiegenoten Russell en Norris over de fysieke uitdaging die Mugello biedt. “Ik denk dat dit fysiek het zwaarste circuit van het jaar wordt voor de coureurs, misschien wel ooit”, zei de Red Bull-coureur. “De laagste versnelling is de vierde. Dus het gaat leuk worden, vooral voor de nek. Ik weet zeker dat we het gaan voelen. Het is een heel cool circuit. Het is fijn dat we naar dit soort old school circuits gaan die historie ademen, en het heeft karakter dat je niet altijd hebt bij nieuwe circuits. Dus duimpjes omhoog.”

Met medewerking van Luke Smith