Kwalificatie F1 GP van Stiermarken – Starttijd, waar te zien, welke zender en meer

Het duurde door het COVID-19 virus lang voordat het Formule 1-seizoen 2020 echt van start ging, maar afgelopen weekend was het eindelijk zo ver. De openingsrace op de Red Bull Ring mondde uit in een waar spektakel, vol drama, fouten, incidenten en verrassingen. Max Verstappen leek een podiumplaats binnen handbereik te hebben totdat mechanische problemen roet in het eten gooiden. Een nulscore was het pijnlijke resultaat. De Red Bull F1-coureur kan dit weekend direct revanche nemen bij de tweede opeenvolgende race in Spielberg.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken?

Datum: Zaterdag 11 juli 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

Op zaterdagmiddag 11 juli wordt de kwalificatie verreden voor de eerste Grand Prix van Stiermarken uit de Formule 1-historie. De sessie begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie bestaat uit drie segmenten om de startvolgorde voor de race te bepalen. In de eerste twee segmenten vallen beide malen de vijf langzaamste coureurs af waarna de tien snelste mannen gaan uitmaken wie er vanaf de best mogelijke uitgangspositie mag vertrekken.

Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas pakte afgelopen weekend de pole-position voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij bleef teamgenoot Lewis Hamilton slechts 0,012 seconden voor. De Brit werd naderhand teruggezet naar de vijfde plaats vanwege het negeren van de gele vlaggen. Max Verstappen klom daardoor op naar de eerste startrij.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd





Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

Formule 1 kijken in Nederland kan via de televisie op twee verschillende kanalen. Formule 1-fans met een Ziggo-abonnement kunnen de kwalificatie live bekijken via kanaal 14, of via het speciale Racing-kanaal als je een extra betaalmodule Ziggo Sport Totaal hebt afgesloten. Ben je geen klant van Ziggo, dan is er alsnog een optie. Ook dan kan je namelijk Ziggo Sport Totaal afsluiten met zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Zo’n pakket kost 14,99 per maand. Voorafgaand aan de live-uitzending van de kwalificatie vindt vanuit de studio een voorbeschouwing plaats met presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos als analist.

Een alternatief is RTL Deutschland. Deze zender brengt eveneens live verslag uit van de kwalificatie, zij het zonder uitgebreide voorbeschouwing. Hun uitzending start om 14.50 uur Nederlandse tijd en eindigt om 16.10 uur. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te zien op kanaal 46. Ziggo-klanten vinden deze zender op kanaal 58. Tele2-kijkers kunnen terecht op kanaal 223, met T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Je kunt de kwalificatietraining voor de Grand Prix van Stiermarken ook online volgen. De meest uitgebreide optie is het officiële F1TV Pro. De kosten voor dit abonnement bedragen 64,99 per jaar en is gratis voor Ziggo-klanten met een Sport Totaal-pakket. F1TV Pro biedt live-uitzendingen van alle Formule 1-sessies maar ook van de overige klassen uit het bijprogramma. Daarnaast vind je er livetiming, live onboardcamera’s en kan je meeluisteren met de boordradio van je favoriete coureur. Je kunt hier kiezen voor verschillende commentatoren, waaronder Olav Mol maar ook bijvoorbeeld voor Sky Sports.

Een andere optie is de streamingsdienst van Ziggo Sport. Dit heet Ziggo Sport Go en is voor iedereen beschikbaar. Middels dit online abonnement kan je de Formule 1-sessies live volgen via je smartphone, tablet of pc/laptop. Je kunt in heel Europa de uitzendingen bekijken. Een abonnement kost 9,95 per maand.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Heb je op je locatie geen mogelijkheid om de sessie live via televisie of een streamingsdienst te volgen maar wil je toch niets missen? Dan kan je terecht op het liveblog van onze zustersite GPUpdate.net. Hier word je volledig op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen op het circuit, de eerste reacties van de coureurs en de leukste berichten op social media. Het liveblog start een kwartier voor het begin van de kwalificatie en is te vinden via de nieuwslijst en de opvallende balk bovenin de pagina.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na afloop van de kwalificatie zijn de hoogtepunten te zien via het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. Dit is een samenvatting van vijf tot tien minuten met de belangrijkste momenten van de hoofdrolspelers, incidenten en de volledige uitslag. Ook vind je hier een onboardronde van de polesitter en enkele reacties.

Waarom heet deze race de Grand Prix van Stiermarken?

Voor het eerst in de historie staat de Grand Prix van Stiermarken op het programma. Deze race is vernoemd naar de regio waarin Spielberg, het stadje nabij de Red Bull Ring, gelegen is. Aangezien het om commerciële en praktische redenen niet handig is om tweemaal een Oostenrijkse Grand Prix onder dezelfde naam te laten plaatsvinden, is gekozen voor deze oplossing. Helemaal nieuw is het niet dat een race niet naar het betreffende land wordt vernoemd: eerder stonden onder meer de Grand Prix van Europa en de Pacific GP op de kalender.