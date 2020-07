Spaanse GP niet in gevaar door nieuwe coronamaatregelen Catalonië

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is volgende maand de gastheer van de Spaanse Grand Prix en komt de week na de back-to-back races op Silverstone. Daarmee is het de derde race van een triple-header. Maar in de afgelopen weken zijn de zorgen over het doorgaan van de race toegenomen. Het aantal coronabesmettingen in Catalonië is fors toegenomen en dat heeft ertoe geleid dat coronamaatregelen in de provincie zijn geherintroduceerd. Vorige week werd inwoners van Barcelona gevraagd om vijftien dagen thuis te blijven, terwijl er een verbod is op bijeenkomsten van meer dan tien mensen. Ook zijn culturele activiteiten en de recreatieve sport stilgelegd.

Deze maatregelen leidden tot speculatie dat de F1 de Spaanse Grand Prix mogelijk links zou laten liggen als de lockdown in Catalonië strenger zou worden, waarna de lege plek op de kalender ingevuld zou worden met een derde race op Silverstone. Motorsport.com heeft echter vernomen dat de F1 momenteel geen regelingen getroffen heeft voor een derde race op Silverstone op 16 augustus en dat de plannen voor de Spaanse Grand Prix ongewijzigd zijn. Een woordvoerder van het Circuit de Barcelona-Catalunya vertelde Motorsport.com: “Alles gaat zoals gepland verder. We hebben geen last van de beperkingen. Alles wordt gecontroleerd aan de hand van protocollen van de F1, de FIA en het circuit, die zeer strikt zijn.”

De F1 zou een alternatief circuit zoeken voor het evenement als er een noodzaak is om de race af te gelasten, maar momenteel is men daar nog niet mee bezig. De teams hebben ook nog geen wijzigingen aangebracht in hun reisplannen naar Spanje, hoewel sommige renstallen mogelijk van accommodatie moeten wisselen vanwege het gebied dat in lockdown is.

De F1 heeft strikte regels gehanteerd bij de terugkeer van de sport in Oostenrijk en Hongarije. Daarbij wordt contact tussen de verschillende teams zoveel mogelijk vermeden, terwijl alle aanwezigen op regelmatige basis een coronatest moeten laten afnemen. Vorig weekend werden na zo’n 10.000 tests de eerste positieve coronagevallen gemeld, waarna snel actie werd ondernomen om het risico op verspreiding te minimaliseren. De protocollen voor ‘gesloten evenementen’ blijven gelden voor de Britse en 70th Anniversary Grands Prix, die op 2 en 9 augustus verreden worden op Silverstone.

Met medewerking van Luke Smith en Adam Cooper