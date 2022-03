Saudi-Arabië lijkt op F1-kalender te blijven: "We willen vooruit"

Terwijl de eerste vrije training voor de tweede editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië aan de gang was, doemden er in de verte ineens donkere rookwolken op. Er bleek een aanslag te zijn gepleegd op een faciliteit van Formule 1-sponsor Aramco, op steenworp afstand van het circuit en vlak naast de luchthaven van Jeddah. Het was hierna de vraag of het evenement kon doorgaan.

Nadat ze door de autoriteiten waren ingelicht over de situatie en de genomen veiligheidsmaatregelen, waren de teambazen vóór het laten doorgaan van de race. De coureurs waren er minder gerust op, maar na een lange meeting die tot ver na middernacht doorging, waren ook zij overstag. Wel werd afgesproken om na het weekend verder te praten, waardoor het onzeker leek of de Formule 1 in de toekomst terug zou keren naar Saudi-Arabië, ondanks dat er eind 2020 een tienjarige deal werd gesloten.

Motorsport.com heeft inmiddels vernomen dat de Formule 1 geen plannen heeft om de Grand Prix van Saudi-Arabië van de kalender te halen. De gesprekken die de bazen van de Formule 1 met de teams en coureurs gaan voeren, zullen dus niet zozeer gaan over de vraag of de sport het land in de toekomst moet blijven bezoeken, maar meer over de maatregelen die Saudi-Arabië zal nemen voor 2023 en verder zodat het evenement in alle veiligheid gehouden kan worden. Naar verluidt wordt er dan ook gesproken over hoe het circuit veiliger kan worden gemaakt, nadat er afgelopen weekend opnieuw enkele stevige crashes waren.

De overheid van Saudi-Arabië laat ondertussen weten alles te willen doen om de teams en coureurs een veilig gevoel te kunnen geven wanneer zij volgend jaar terugkeren naar Jeddah. “We hebben nog niet alles tot in detail bekeken, maar we staan open voor gesprekken”, aldus prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, de Saudische minister van sport, tegenover geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “We staan ervoor open om met ze te gaan zitten en te kijken waar precies de problemen liggen en welke zekerheden ze willen hebben. Wat ze maar willen, want wij willen een zo goed mogelijke Formule 1-race te organiseren. We staan er absoluut dus voor open om met ze in te discussie te gaan, naar hun feedback te luisteren en hun zorgen aan te horen. En we zijn bereid om ze alles te laten zien.”

Prins Abdulaziz, zelf oud-coureur, laat weten dat de Formule 1-race gezien moet worden als teken dat Saudi-Arabië mee wil in de vaart der volkeren en de Grand Prix het land op diverse vlakken kan helpen om meer progressie te maken. “We zijn niet voor niets een samenwerking voor de lange termijn aangegaan. We weten welke kant we op willen met dit land en willen met hulp van de sport graag groeien. We willen deel uitmaken van de internationale gemeenschap en als land meedoen. En we willen dat iedereen Saudi-Arabië kan bezoeken met eenzelfde gevoel als ze elk ander land in de wereld zouden bezoeken.” Terwijl in de F1-paddock in rep en roer was over de aanslag, leek de lokale bevolking nauwelijks onder de indruk van het incident. Ook Prins Abdulaziz lijkt er geen seconde minder van geslapen te hebben. “Dit soort zaken komen helaas voor, zoals ze overal in de wereld voorkomen. Het is aan ons om er zo goed mogelijke manier mee om te gaan.”

Positieve verandering

Volgens prins Abdulaziz hebben grote sportevenementen zoals de Formule 1 en de Formule E nu al een positieve impact op de Saudische samenleving. Zo zijn er meer dan tweehonderd wetten aangepast om deze internationale evenementen mogelijk te maken. “Het eerste toeristenvisum werd verstrekt vanwege de Formule E”, vertelt hij. “Dat was de eerste keer dat er visa aan toeristen werden verstrekt. Sindsdien zijn we van een van de landen waar je het moeilijkst een visum voor kon krijgen verworden tot een van de landen waar je het makkelijkst een visum voor kan krijgen. Reizigers uit meer dan vijftig landen kunnen tegenwoordig een visum bij aankomst krijgen. Eerder begreep niemand hoe Saudi-Arabië in elkaar steekt. Nu zeggen we tegen de wereld: kom hiernaartoe en leer Saudi-Arabië kennen.”

Prins Abdulaziz erkent dat er nog veel ruimte voor verbetering is. “We zijn een jonge natie”, benadrukt hij. Het huidige Saudi-Arabië bestaat sinds 1932. “We zijn aan het leren en we zijn vooruit aan het gaan, maar we hebben nog veel om te ontwikkelen, naartoe te groeien en op te lossen.” Volgens de zesvoudig deelnemer aan de 24 uur van Le Mans kan echter niet worden ontkent dat er al sprake is van verandering. “Je ziet tegenwoordig overal vrouwen en mannen met elkaar samenwerken, zelfs op ministeries, terwijl ze eerder niet eens op publieke plekken mochten komen. Dat zijn allemaal dingen die aan het veranderen zijn. En sommige dingen kunnen we heel snel veranderen, maar andere zaken kosten wat meer tijd. Het gaat er echter om dat we bereid zijn om te luisteren en met iedereen in gesprek te gaan. We willen vooruit en van Saudi-Arabië een beter land maken, zodat we het in de toekomst beter kunnen doen.”