De sport wacht op niemand, ook de Formule 1 niet. Na de weerzinwekkende crash van Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein gaat het F1-veld dit weekend weer los op dezelfde baan. Men rijdt ditmaal echter op de ‘outer loop’: een korte baan van 3,5 kilometer met slechts een handvol serieuze bochten.

De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de nieuwelingen. Romain Grosjean moet verstek laten gaan vanwege de brandwonden aan zijn linkerhand. Hij wordt bij Haas vervangen door debutant Pietro Fittipaldi. Wereldkampioen Lewis Hamilton testte na de door hem gewonnen race van afgelopen zondag positief op corona en moet eveneens vanaf de zijlijn toekijken. De plek in de kampioensbolide wordt ingenomen door het Britse toptalent George Russell. Hij kan voor het eerst laten zien wat hij waard is met echt competitief materiaal. Zijn positie in de achterhoede wordt ingenomen door weer een debutant: Jack Aitken. Kortom: voldoende redenen om de race te gaan kijken.

Wanneer vindt de Formule 1 Grand Prix van Sakhir plaats?

Datum: Zondag 6 december 2020

Start Nederlandse tijd: 18.10 uur

Start lokale tijd: 20.10 uur

De Formule 1 Grand Prix van Sakhir op de ‘outer loop’ van het Bahrain International Circuit wordt verreden op zondag 6 december 2020. De race start om 18.10 uur Nederlandse tijd, dat is om 20.10 uur lokale tijd. De wedstrijd wordt volledig onder kunstlicht verreden. Vanwege het tijdverschil is het tijdschema voor deze race is wel anders dan we in Europa gewend zijn. De vrijdagtrainingen duren zoals gebruikelijk anderhalf uur. De eerste vrije training op vrijdag begint pas om 14.30 uur Nederlandse tijd, de tweede trainingssessie start om 18.30 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag mogen de coureurs nog eenmaal een uurtje trainen: deze sessie start om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint later op de dag om 18.00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix van Sakhir start op zondag 6 december om 18.10 uur Nederlandse tijd.

Tijdschema F1 GP van Sakhir

Sessie Starttijd Nederlandse tijd Starttijd lokale tijd 1e vrije training 14.30u-16.00u 16.30u-18.00u 2e vrije training 18.30u-20.00u 20.30u-22.00u 3e vrije training 15.00u-16.00u 17.00u-18.00u Q1 18.00u-18.18u 20.00u-20.18u Q2 18.25u-18.40u 20.25u-20.40u Q3 18.48u-19.00u 20.48u-21.00u Race 18.10u 20.10u

De Grand Prix van Sakhir op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 17.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 18.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 16.05 uur Nederlandse tijd

In Nederland zijn er twee mogelijkheden om op televisie naar de Formule 1 te kijken: via RTL Deutschland en via aanbieder Ziggo. RTL Deutschland heeft bij onze oosterburen de exclusieve uitzendrechten in handen. Zij zenden live de kwalificaties en races uit. Vanwege de coronacrisis is het team van verslaggevers niet afgereisd naar het Midden-Oosten en wordt het commentaar en de analyse verzorgd vanuit de studio. De race wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing, die om 16.05 uur Nederlandse tijd begint. Rond 17.45 uur wordt de uitzending korte tijd onderbroken door het nieuws, maar men is op tijd terug om live over te schakelen naar de race. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je via kanaal 58. Abonnees van T-Mobile Thuis kijken via kanaal 223, met Tele2 op kanaal 223.

Het alternatief is via een abonnementsvorm bij tv-aanbieder Ziggo. Zij hebben in Nederland de exclusieve Formule 1-uitzendrechten bemachtigd. Alle klanten van Ziggo kunnen gratis naar alle kwalificaties en races kijken via kanaal 14. Wie ook de trainingen wil kijken, kan een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je live naar de vrije trainingen en diverse andere racekampioenschappen, herhalingen en documentaires. Een maandabonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro en is beschikbaar bij alle aanbieders.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Sakhir bij Ziggo begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos samen met enkele gasten de belangrijkste zaken uit de Formule 1 en doet men voorspellingen voor de race. Om 18.00 uur schakelt men live over naar Bahrein, waar verslaggever Olav Mol en pitreporter Jack Plooij de verslaggeving verzorgen.

In zijn nieuwe boek lees je alle belevenissen van pitreporter Jack Plooij

Kan ik de race streamen?

Ben je op zoek naar een legale livestream van de Formule 1 voor je smartphone, tablet of laptop? Dan zijn er in Nederland twee opties: via F1TV Pro of via Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races met de commentator van jouw voorkeur. Ook zie je hier klassen uit het vaste voorprogramma van de Formule 1, zoals F2 en F3. Buiten de races om worden documentaires en historische races uitgezonden. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, live driver tracker en onboardcamera’s. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

De tweede optie is middels de streamingdienst van Ziggo. Met deze dienst, genaamd Ziggo Sport Go, krijg je toegang tot zes extra sportkanalen van de tv-aanbieder. Hieronder bevindt zich ook het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Ook kan je hier de Formule 2-races volgen. Dit abonnement is voor iedereen af te sluiten en kost 9,95 euro per maand.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Sakhir?

De Grand Prix van Sakhir op de ‘outer loop’ van het Bahrain International Circuit gaat over liefst 87 ronden. Het korte circuit is slechts 3,543 kilometer lang en dat brengt de totale raceafstand op 308,241 kilometer. De minimale lengte van een Formule 1 Grand Prix is altijd 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden, is de laatste ronde van de race. Uitzondering op deze regel vormt de Grand Prix van Monaco: deze race gaat over 260 kilometer en is daarmee qua afstand de kortste race van het F1-seizoen.

Weersverwachting Grand Prix van Sakhir

De vrijdag en zaterdag lijken overwegend droog te verlopen met geregeld zon en middagtemperaturen rond de 27 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind. Zondag komt er geleidelijk wat meer bewolking en vooral in de ochtend/vroege middag is een enkel buitje mogelijk, maar zoals het nu lijkt zullen de coureurs daar weinig hinder van gaan ondervinden. Verwacht wordt dat het gewoon overwegend droog blijft. De temperatuur ligt opnieuw rond 26-27 graden en de wind neemt wat verder in kracht toe.

Onboard: Een rondje over de 'outer loop' van het Bahrain International Circuit