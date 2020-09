De tiende race van het F1-seizoen 2020 vindt plaats op Russische bodem. Het voormalig Olympisch park in Sochi, waar in 2014 de Olympische Winterspelen plaatsvonden, is omgetoverd tot een hypermodern semi-stratencircuit. Mercedes zal met vertrouwen afreizen naar de Zwarte zee getuige hun huidige vorm en het feit dat zij tot op heden alle races op het Sochi Autodrom hebben gewonnen. Max Verstappen zint op revanche na de twee uitvalbeurten in Italië terwijl teamgenoot Alexander Albon hoopt voort te borduren op zijn eerste podiumklassering.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland?

Datum: Zaterdag 26 september 2020

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Rusland op het Sochi Autodrom wordt verreden op zaterdag 26 september 2020. De sessie waarin de startvolgorde wordt bepaald begint anders dan gebruikelijk om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dat heeft te maken met het uur tijdverschil tussen Europa en Rusland. Lokale tijd begint de kwalificatie wel volgens het gebruikelijke schema om 15.00 uur.

Een Formule 1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste gedeelte duurt achttien minuten. Alle coureurs komen in actie om een zo snel mogelijke tijd op de klokken te zetten. De vijf langzaamste rijders vallen af en bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en beginnen de overgebleven rijders aan het tweede gedeelte. Q2 duurt vijftien minuten. Wederom vallen de vijf langzaamste coureurs af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. Na enkele minuten pauze mag de top-10 in twaalf minuten bepalen wie er op pole-position mag plaatsnemen en hoe de overige posities worden verdeeld.

In 2019 was Ferrari F1-coureur Charles Leclerc ongenaakbaar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De Monegask was in Q3 liefst vier tienden sneller dan Mercedes-rijder Lewis Hamilton. Sebastian Vettel volgde daar kort achter als derde. Max Verstappen noteerde de vierde tijd.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Formule 1 is in Nederland via twee manieren te bekijken op televisie: via Ziggo of via zender RTL Deutschland, die bij de meeste aanbieders in het pakket zit. De Duitse zender zendt de gehele kwalificatie live uit. De uitzending begint om 13.45 uur Nederlandse tijd en eindigt kort na afloop van de kwalificatie. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te bekijken via zender 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je via kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je naar de zender op kanaal 397, via Tele2 op kanaal 223.

Een andere optie is Ziggo. Deze aanbieder zendt live de kwalificatie en races van de Formule 1 uit via kanaal 14. De uitzending van de kwalificatie begint om 13.15 uur. Presentator Rob Kamphues en analist en voormalig F1-coureur Robert Doornbos blikken vooruit op de aanstaande sessie en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de wereld der Formule 1. De live-uitzending van de kwalificatie wordt van commentaar voorzien door Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Met de aanvullende betaalmodule Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier kijk je ook live naar de vrije trainingen en andere kampioenschappen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is ook af te sluiten door klanten van andere televisieaanbieders.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Formule 1 streamen kan op twee manieren: via Ziggo Sport Go of via F1TV Pro. Deze laatstgenoemde optie is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met een abonnement kijk je op je smartphone, tablet of laptop live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races. Bovendien krijg je toegang tot aanvullende features zoals livetiming, driver tracker, onboardcamera’s en boordradio. Ook kan je zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren. Ook het commentaar van Olav Mol is beschikbaar. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Een alternatief voor F1TV Pro is Ziggo Sport Go. Deze streamingsdienst van Ziggo biedt je de gelegenheid om via je mobiel, tablet of pc live naar de Formule 1-trainingen, kwalificatie en race te kijken. Dit kan via het speciale Racing-kanaal, waar ook races van andere kampioenschappen te zien zijn. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. De dienst is voor iedereen beschikbaar, ook als je geen klant bent bij deze aanbieder.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na afloop van de kwalificatie publiceert het officiële YouTube-kanaal een video met de hoogtepunten. In een video van vijf tot tien minuten komen de belangrijkste momenten voorbij: incidenten, hoogtepunten en de snelste ronden van de topcoureurs. Aan het einde komt de uitslag volledig voorbij. Later op de dag volgt een andere video met daarin de reacties van de hoofdrolspelers en een onboardronde van de polesitter.

De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane komen enkele uren na afloop van de sessie beschikbaar op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. In een video van vijf tot tien minuten worden de hoogtepunten, incidenten en snelste ronden in beeld gebracht. Aan het einde wordt de volledige uitslag besproken. Later op de dag volgt nog een video met de reacties van de belangrijkste coureurs en een onboardronde van de polesitter.