De Formule 1-uitzendrechten zijn sinds 2022 in handen van Viaplay, maar sinds 2025 zijn de radiorechten weer bij Grand Prix Radio terechtgekomen. Het radiostation van Formule 1-commentator Olav Mol moest enkele jaren via een omweg werken - het had geen rechten om via een Nederlands station liveverslag van de Formule 1 te verzorgen en dus ging dat via België - maar kon sinds 2025 weer op de Nederlandse markt opereren door een deal met Viaplay.

Deze samenwerking is beide partijen goed bevallen: er is namelijk overeengekomen dat de radiorechten nog eens drie jaar bij Grand Prix Radio blijven. Zodoende kunnen Nederlandse Formule 1-fans tot en met 2028 via de radio luisteren naar het liveverslag van alle Grands Prix, van vrije trainingen tot races. Dit gebeurt met commentaar van Olav Mol en Jack Plooij.

De Formule 1 is in Nederland bij Viaplay te zien, maar is via de radio ook op Grand Prix Radio te volgen. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Wij geloven in een sterke, geïntegreerde sportbeleving", zegt William Linders, CEO van Viaplay Nederland. "Door de radiorechten voor meerdere jaren bij Grand Prix – Sportradio onder te brengen, creëren we stabiliteit voor de markt en duidelijkheid voor de fan. Deze samenwerking versterkt onze gezamenlijke positie en biedt Formule 1-liefhebbers maximale keuzevrijheid in hoe zij de sport willen volgen."

Gerard Timmer, head of strategy & content bij Grand Prix Radio, stelt dat Formule 1 en Grand Prix Radio "onlosmakelijk met elkaar verbonden" zijn. "Dat zit in ons DNA, ook nu wij ons verder ontwikkelen tot een volwaardige Sportradio. Dat we de radiorechten voor drie jaar hebben vastgelegd, is een bekroning op het werk dat de afgelopen periode is verricht. Deze overeenkomst geeft ons de ruimte om verder te investeren in kwaliteit, innovatie en bereik. De fan staat centraal, en met deze samenwerking maken we die belofte waar", aldus Timmer.

Viaplay heeft momenteel de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. Deze deal loopt tot en met 2029. Grand Prix Radio heeft de overeenkomst met Viaplay tot 2029 verlengd, waardoor in ieder geval tot en met 2028 radioverslaggeving is. Of dat in het seizoen 2029 ook nog gaat gebeuren, is nog niet bevestigd.