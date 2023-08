Het Pescara Circuit werd voor het eerst gebruikt voor autoraces in de jaren 1920. Wat dit circuit speciaal maakte, was zijn lengte en moeilijkheid. Het was een circuit dat gevormd werd door openbare wegen. Het slingerde zich een weg door heuvelachtige secties. Maar het meest indrukwekkende was de lengte. Het is een van de langste circuits ooit gebruikt in F1.

Hoewel het Pescara Circuit niet elk jaar op de F1-kalender prijkte, drukte het een flinke stempel op de geschiedenis van de autosport. In de jaren 50, was er iets magisch aan de Grand Prix van Pescara die liefhebbers van over de hele wereld aantrok. Het was een uitdagende baan, de locatie was adembenemend en met veel bekende coureurs zorgde het voor een aantal gedenkwaardige races. Daarnaast trok de baan altijd veel publiek, wat voor een speciale sfeer zorgde. Mensen kwamen voor de race, maar ook voor de festiviteiten eromheen. In 1957 was het zover: de allereerste officiële Grand Prix van Pescara werd georganiseerd, maar meetellen voor het kampioenschap deed de race niet. Dit betekende dat de resultaten geen invloed hadden op wie er uiteindelijk kampioen werd. Het werd gezien als een 'tijdelijke ontsnapping' uit de Formule 1-strijd, een race om gewoon even te racen.

De baan was een behoorlijke krachtmeting voor coureurs, en eerlijk gezegd, niet zomaar een circuit waar je met je ogen dicht overheen kon scheuren. Denk even mee: lange rechte stukken waar je het gaspedaal kon indrukken alsof je leven ervan afhing, maar dan plotseling die scherpe technische bochten die je dwongen om je snelheid én precisie onder controle te houden. Alsof dat nog niet genoeg was, waren de lay-out en karakteristieken van het circuit heel wisselvallig. Coureurs moesten goed tussen de verschillende secties schakelen, en hun stuurmanskunsten goed gebruiken. Wat het nog intenser maakte, was het feit dat veiligheidsvoorzieningen een stuk minder goed voor elkaar waren dan nu. De rijders scheurden met hoge snelheid over het asfalt, met weinig bescherming naast de baan. Het risico voor coureurs was beslist hoger dan vandaag de dag het geval is.

De Grand Prix van Pescara speelde echt een grote rol in de autosportgeschiedenis, en dat was niet alleen omdat het een uitdagend circuit was. Nee, het was meer dan dat - het was min of meer een buitenbeentje in de racewereld. Racen daar was een groot avontuur, het trok de grote namen aan, zoals F1-iconen Juan Manuel Fangio en Stirling Moss. Het was niet zomaar een race. Het werd gezien als een soort test van wie de beste F1-coureur was. Moss won de eerste F1 Grand Prix in 1957. Enzo Ferrari had wel wat zenuwen voor het Pescara Circuit. Die lange en veeleisende baan was geen grap voor zowel coureurs als auto's. Ferrari maakte zich best druk over of hun wagens het wel zouden volhouden op dat circuit. Dat weerhield ze er echter niet van om die uitdaging aan te gaan.

Juan Manuel Fangio in actie op Pescara.

Hoewel het Pescara Circuit een opvallende rol in de geschiedenis van de autosport heeft gespeeld, was het vanwege zijn lengte en uitdagingen niet geschikt voor langdurig gebruik. De laatste Grand Prix van Pescara vond plaats in 1961, waarmee een tijdperk van racen op dit unieke circuit werd afgesloten. Als gevolg van moderne veiligheidsnormen en voortschrijdende technologieën werd het circuit uiteindelijk buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig is het Pescara Circuit niet meer in gebruik als racebaan. Het circuit is in de loop der jaren veranderd en delen van de originele route zijn gewijzigd of verdwenen door stadsontwikkeling en veranderingen in de infrastructuur. Wat ooit een uitgestrekt en uitdagend stratencircuit was, bestaat nu niet meer in zijn oorspronkelijke vorm. De modernisering heeft geleid tot het verdwijnen van het oorspronkelijke Pescara Circuit.

Is het nog mogelijk om vandaag de dag stukken van de baan te zien? Ja, er zijn nog steeds stukken van het voormalige Pescara Circuit te vinden, zij het in een gewijzigde vorm. Sommige delen van de originele baan zijn onderdeel geworden van de stadsinfrastructuur en straten. Terwijl je door de stad Pescara loopt, kom je nog enkele herkenbare bochten of rechte stukken. Hoewel het circuit niet meer in zijn volledige glorie bestaat, zijn er nog steeds overblijfselen die herinneren aan de baan.