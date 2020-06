Het zeventigste seizoen uit de historie van de Formule 1 zou oorspronkelijk in maart beginnen met de Grand Prix van Australië maar de race werd kort voor de start van de eerste vrije training afgeblazen nadat een teamlid van McLaren positief getest werd op het coronavirus. Sindsdien is de kalender volledig overhoop gegooid. De traditionele Grand Prix van Monaco verdween van de kalender, de eerste Dutch GP sinds 1985 vindt eveneens niet plaats.

Volgens de huidige kalender begint het kampioenschap met twee opeenvolgende races op de Red Bull Ring in Oostenrijk, gevolgd door nog eens zes races in Europa - met onder meer nog een double header op het Britse Silverstone. Meer races, waaronder wedstrijden buiten Europa, moeten op korte termijn bevestigd worden.

De Grand Prix van Oostenrijk van aankomend weekend is de eerste WK-race sinds de GP van Abu Dhabi 2019, waardoor er liefst zeven maanden niet geracet is. De wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren, wat inhoudt dat er geen fans aanwezig mogen zijn. Ook mogen de teams maar een maximaal aantal teamleden meenemen naar het circuit. De aanwezigen op het complex moeten afstand houden, mondkapjes dragen en zich houden aan andere voorwaarden die de FIA heeft opgelegd. Daarnaast zijn veranderingen aan de procedures doorgevoerd. De traditionele podiumceremonie en de rijdersparade zijn van het programma gehaald.

Het tijdschema van het weekend is echter niet veranderd. Zoals gebruikelijk worden er op vrijdag twee vrije trainingen van negentig minuten verreden, gevolgd door een derde vrije training van zestig minuten op zaterdagochtend. De kwalificatie vindt later op zaterdag plaats en bestaat uit drie segmenten om de startopstelling te bepalen. De race start op zondagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd en gaat over de gebruikelijke afstand van rond de 305 kilometer.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 2020 - Europese tijden

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

Formule 1-kalender 2020:

Datum Circuit 5 juli Red Bull Ring, Oostenrijk 12 juli Red Bull Ring, Oostenrijk 19 juli Hungaroring, Hongarije 2 augustus Silverstone, Groot-Brittannië 9 augustus Silverstone, Groot-Brittannië 16 augustus Barcelona, Spanje 30 augustus Spa, België 6 september Monza, Italië