Overheid Monaco hakt knoop door: definitief publiek bij F1-race

Hoewel de voorverkoop voor de Grand Prix al weken geleden is begonnen, was het tot vandaag onduidelijk of en hoeveel mensen er bij de Formule 1-race aanwezig mochten zijn. De Monegaskische overheid heeft nu de knoop doorgehakt en laat weten dat er in totaal 7.500 mensen de Grand Prix mogen bijwonen. Ook buitenlandse toeschouwers zijn welkom, mits zij een negatieve coronatest van minder dan 72 uur oud kunnen overleggen.

Het is voor het eerst dit jaar dat er zoveel toeschouwers bij een F1-race aanwezig kunnen zijn. Eerder dit jaar was er wel wat (gevaccineerd) publiek bij de Grand Prix van Bahrein en ook in Spanje is komend weekend plaats voor toeschouwers, maar niet zoveel als in Monaco. Volgens Christian Tornatore, de algemeen commissaris van de Automobile Club de Monaco, zijn er al 4.000 tickets verkocht.

Het maximum van 7.500 toeschouwers geldt alleen voor donderdag 20 mei (de dag van de vrije trainingen), zaterdag 22 mei (VT3 en de kwalificatie) en zondag 23 mei (de racedag). Op vrijdag 21 mei worden slechts 3.000 bezoekers toegelaten.

Ook bij de E-Prix van Monaco, die komend weekend op het programma staat, zijn toeschouwers welkom. Het gaat dan echter om 6.500 bezoekers, afkomstig uit het prinsdom zelf.