De Formule 1 streeft al enkele jaren naar een Grand Prix in de stad Miami, maar de plannen stuiten keer op keer op verzet van de lokale bevolking. De locatie van de race is inmiddels al een aantal keren verplaatst. De focus ligt nu op een circuit dat volledig is gelegen op het terrein van het Hard Rock Stadium, de thuishaven van de Miami Dolphins. Stephen Ross, de eigenaar van dat american football-team, zit ook achter de organisatie van de F1-race in Miami. Eigenlijk wilden Ross en de Formule 1 dit jaar al definitief in Miami neerstrijken, maar in oktober vorig jaar werd de zoveelste rechtszaak tegen de komst van het evenement aangespannen.

De burgemeester van Miami Gardens heeft nu – voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering over de kwestie – een lijst met tegemoetkomingen ingediend die tegenstanders van de race over de streep moet trekken. In het plan valt onder andere te lezen dat de Grand Prix “zal worden gehouden op een manier die substantiële economische en maatschappelijke voordelen biedt die inwoners en bedrijven van de stad direct ondersteunen.”

Ook wordt benadrukt dat de promotor “bepaalde toezeggingen” zal doen “met betrekking tot het ontwerp van het circuit, beperking van geluidsoverlast, controle van de luchtkwaliteit en race-uren die de plaatselijke scholen en buurten zo min mogelijk verstoren.” In het plan wordt verder nog maar eens benadrukt dat het circuit volledig op het privéterrein van het stadion ligt en er dus geen gebruik zal worden gemaakt van de openbare weg. Toch heeft de promotor toegezegd dat het 5 miljoen dollar beschikbaar zal stellen voor bewoners en bedrijven die mogelijk financiële schade ondervinden van (verkeers)overlast. Verder worden er stageplaatsen aangeboden voor studenten uit de regio en krijgen buurtbewoners korting op toegangsbewijzen.

Komende woensdag wordt in de gemeenteraad over het voorstel gesproken. De promotor en de Formule 1 hopen Miami volgend seizoen aan de kalender te kunnen toevoegen. Met het oog op de Amerikaanse markt heeft een tweede race in de Verenigde Staten topprioriteit voor Liberty Media. Een groep activisten is echter nog steeds fel tegen de komst van de Formule 1. Woordvoerster Betty Ferguson, zegt in een interview met The Miami Herald dat de groep door zal blijven vechten tegen het doorgaan van de race. "Het gaat in tegen alles waar de gemeenschap voor staat. Ik weet niet wie [de gemeenteraad] denkt te vertegenwoordigen als ze deze resolutie steunen, maar het zullen niet de omwonenden zijn."