De Formule 1-karavaan is na de Grand Prix van België direct doorgereisd naar Italië. Daar vinden de volgende twee races plaats. Eerst doet men de legendarische Autodromo Nazionale di Monza aan, waarna Mugello op de kalender staat. Op de hogesnelheidsbaan Monza mag nog altijd geen publiek aanwezig zijn dus het ontbreekt aan een geweldige sfeer die de enthousiaste tifosi jaarlijks creëren. Anderzijds is er dit jaar door de matige vorm van Ferrari ook weinig om voor te juichen door de Italiaanse fans. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Extra tip: Via de website VPNgids.nl vind je een hoop beschikbare Formule 1-streams én uitleg hoe je deze streams kunt kijken.

Wanneer vindt de Grand Prix van Italië plaats?

Datum: Zondag 6 september 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 Grand Prix van Italië op de Autodromo Nazionale di Monza vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september 2020. Op vrijdag staan er zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van anderhalf uur op het programma. De eerste trainingssessie start om 11.00 uur Nederlandse tijd. De tweede vrije training begint om 15.00 uur. Op zaterdag start om 12.00 uur de laatste trainingsessie. Deze duurt in tegenstelling tot de vrijdagtrainingen een uur. Om 15.00 uur gaat het licht op groen voor de kwalificatie. De Grand Prix van Italië start op zondag 6 september 2020 om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Waar kan ik de Grand Prix van Italië kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Formule 1-races zijn op de Nederlandse televisie op twee manieren te zien: via de zender RTL Deutschland en via aanbieder Ziggo. RTL Deutschland is bij alle televisieaanbieders beschikbaar. Zij brengen live verslag uit van de kwalificatie en de race. Voorafgaand aan de race vindt op locatie een uitgebreide voorbeschouwing plaats. De race wordt echter wel enkele malen onderbroken door reclames. De uitzending begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 46. Met een Ziggo-abonnement vind je de zender op kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je RTL Deutschland via kanaal 397, met Tele2 via kanaal 223.

Een alternatief voor de Duitse aanbieder is Ziggo. Klanten van deze aanbieder kunnen via kanaal 14 live naar de kwalificatie en de race kijken. Met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal waar ook de vrije trainingen en diverse andere kampioenschappen live worden uitgezonden. Bovendien krijg je daarmee toegang tot onder meer live driver tracker, livetiming en onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is ook beschikbaar bij andere aanbieders.

De uitzending van de Grand Prix van Italië begint om 14.00 uur en start met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten bespreken de belangrijkste onderwerpen. Het liveverslag wordt verzorgd door commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Zij brengen vanaf locatie verslag uit van de gebeurtenissen.

Kan ik de race streamen?

Heb je geen televisie in de buurt maar wil je toch Formule 1 kijken? Dan zijn er enkele streamingsdiensten die je kunnen helpen. De bekendste is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met een abonnement bekijk je alle vrije trainingen, kwalificaties en races live. Je kunt bovendien kiezen voor je favoriete commentator. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, onboardcamera’s en boordradio’s van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro. Hiermee kijk je Formule 1 live op je smartphone, tablet of pc/laptop.

Een andere optie is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van Ziggo. Met dit abonnement kijk je live naar de Formule 1-trainingen, kwalificaties en races via het speciale Racing-kanaal. Ook andere kampioenschappen worden hier live uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Deze streamingsdienst werkt in geheel Europa, waardoor je ook in andere landen kunt kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 brengt na afloop van de race een video met alle hoogtepunten. Deze video duurt vijf tot tien minuten en beschikt over de belangrijkste momenten: de start, pitstops, incidenten, inhaalacties en de podiumceremonie. Aan het einde komt de uitslag voorbij. Later op de dag publiceert men een video met de reacties van de belangrijkste coureurs.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Italië?

De Grand Prix van Italië gaat over 53 ronden op het Autodromo Nazionale di Monza. Een rondje over de iconische baan is 5,793 kilometer lang. Dat brengt de totale raceafstand op 307,029 kilometer. Een Formule 1-race is altijd minimaal 305 kilometer lang. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is over het algemeen ook de laatste ronde van de race. Een uitzondering hierop is de Grand Prix van Monaco: deze race gaat over 260 kilometer.

Weersverwachting voor de Grand Prix van Italië

Vrijdag en zaterdag is het flink zonnig in Monza. De temperatuur ligt rond 28 graden, maar bij weinig wind kan de asfalttemperatuur flink oplopen, zeker tijdens de middagsessies. Zondag begint het weer een beetje te veranderen. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken terwijl de temperatuur oploopt naar waarden rond 27 graden. Enkele van deze stapelwolken kunnen later in de middag uitgroeien tot een regen- of onweersbui in Noord-Italië. Een ontstane bui kan overigens gelijk een zwaar exemplaar zijn. De kans dat een bui precies boven het circuit ontstaat of over het circuit trekt, is echter klein.

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Italië

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Italië