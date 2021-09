GP Italië, MotoGP en bellen met Di Grassi in This Week with Will Buxton

In de zesde aflevering van This Week with Will Buxton wordt er uiteraard teruggekeken op de Formule 1-race in Monza, waar Daniel Ricciardo namens McLaren de zege pakte en titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar uit de race reden. Ook de MotoGP Grand Prix van Aragon komt aan bod, waar Francesco Bagnaia zijn allereerste zege op het hoogste niveau pakte.

Buxton heeft in de aflevering bovenaan deze pagina ook een uitgebreid gesprek met voormalig Formule E-kampioen Lucas di Grassi over zijn overstap naar Venturi Racing en de ambities van de Braziliaan om misschien ooit president van de FIA te worden. Ook wordt er gebeld met Callum Ilott, die afgelopen weekend debuteerde in de IndyCar Series en blikt Elfyn Evans terug op de WK Rally in Griekenland.