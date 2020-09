Na de niet al te enerverende optocht op Spa-Francorchamps reist de Formule 1-karavaan door naar een volgend iconisch circuit: de Autodromo Nazionale di Monza. De enorme topsnelheden die bereikt worden, in combinatie met het old school circuit, maken Monza een geliefde baan voor veel coureurs. Helaas worden zij dit jaar niet aangemoedigd door de enthousiaste tisofi, aangezien publiek vanwege het coronavirus nog niet aanwezig mag zijn. Of het op de baan wel spectaculair gaat worden valt gezien de dominantie van Mercedes te bezien.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?

Datum: Zaterdag 5 september 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Italië op Monza staat gepland voor zaterdag 5 september. De sessie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Ruim een uur later weten we wie er op zondagmiddag mag plaatsnemen op de pole-position. Een Formule 1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste gedeelte duurt achttien minuten. Alle coureurs komen in actie om hun snelste tijd te noteren. Na het vallen van de vlag vallen de vijf langzaamste rijders af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze worden alle genoteerde tijden geschrapt en begint iedereen weer vanaf nul aan Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. De vijf langzaamste rijders vallen af en zij bepalen de startvolgorde voor de plaatsen elf tot en met vijftien. Na een korte pauze begint de twaalf minuten durende Q3. Hierin gaat de top-10 op jacht naar de beste startposities.

De pole-position voor de Grand Prix van Italië 2019 ging naar Charles Leclerc. De Ferrari-coureur noteerde net als een week eerder op Spa-Francorchamps de snelste tijd in de kwalificatie, tot grote vreugde van de tifosi op het circuit. De Monegask bleef Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton 0,039 seconden voor. Valtteri Bottas en Sebastian Vettel legden beslag op de tweede startrij. Max Verstappen kwam, mede door een geplande motorwissel, en een tumultueus verlopen kwalificatie niet tot een tijd en startte achteraan.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 is op de Nederlandse televisie op twee manieren te bekijken: via RTL Deutschland of via het pakket van Ziggo. De Duitse tv-zender is bij nagenoeg alle Nederlandse aanbieders beschikbaar en zendt live de kwalificaties en races uit. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint om 14.45 uur Nederlandse tijd. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden RTL Deutschland op kanaal 47. Via Ziggo kijk je de zender op kanaal 58. Met T-Mobile Thuis doe je dat op kanaal 397, via Tele2 op kanaal 223.

Klanten van Ziggo kunnen terecht op kanaal 14. Daar worden de kwalificaties en de races live uitgezonden. De uitzending van de kwalificatie voor de Italiaanse GP begint om 14.15 uur. Voorafgaand aan de live-beelden vanaf het circuit blikken presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos vooruit naar de sessie en bespreken ze de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Om 15.00 uur brengen commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij live vanaf het circuit verslag uit van de gebeurtenissen op het circuit. Met het betaalpakket Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal. Hierop worden ook de Formule 1-trainingen en races van andere kampioenschappen live uitgezonden. Zo’n abonnement kost 14,95 euro per maand. Dit pakket is ook beschikbaar voor klanten van andere televisieaanbieders.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Zoek je een livestream van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Italië? Dan zijn er twee opties: F1TV Pro of Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Je kunt dan live kijken via je smartphone, tablet of laptop. De kosten voor een jaarabonnement op deze dienst bedragen 64,99 euro per jaar. Met dit abonnement kijk je live naar alle F1-sessies. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je luistert: er zijn diverse talen beschikbaar. Onder de opties ook Olav Mol. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, live driver tracker, onboardcamera’s en boordradio’s.

Het alternatief is Ziggo Sport Go. Met deze streamingsdienst krijg je toegang tot zes speciale sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier bekijk je alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Het commentaar wordt verzorgd door Rick Winkelman, Jack Plooij en Olav Mol. De kosten voor Ziggo Sport Go bedragen 9,95 euro per maand. Deze streamingsdienst is ook beschikbaar wanneer je geen klant bent bij Ziggo.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Wil je de Formule 1-actie volgen maar heb je geen livebeelden ter beschikking? Dan kan je terecht op het liveblog van GPUpdate.net. Met dit liveblog word je volledig op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op en rondom het circuit. Middels live updates mis je niets van de snelste ronden, incidenten, tussentijden, social media posts en meer. Het liveblog wordt rond 14.45 uur opgestart en is eenvoudig te vinden via de opvallende oranje balk bovenaan de website.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 publiceert na de kwalificatie een video met de hoogtepunten. Deze video duurt zo’n vijf tot tien minuten en bestaat uit beelden van de hoogtepunten, incidenten, verrassingen en de snelste ronden van de topcoureurs. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de volledige uitslag. Later volgt nog een video met de reacties van de belangrijkste coureurs en een onboardronde van de polesitter.