Toeschouwers niet welkom bij Italiaanse Grand Prix

Dat de Italiaanse Grand Prix überhaupt door kan gaan is al een wonder. De regio Lombardije waarin het circuit ligt werd begin dit jaar als één van de eerste in Europa zwaar getroffen door het coronavirus. Het dagelijks leven kwam er volledig tot stilstand en is eigenlijk pas recent weer aan het opkrabbelen.

Nadat de eerste tien races van het Formule 1-seizoen werden afgelast of zelfs helemaal werden geschrapt, kon begin juli in Oostenrijk eindelijk voor het eerst weer geracet worden. Sindsdien zijn alle races zonder publiek gehouden en ook tijdens de dubbele race op Silverstone (op 2 en 9 augustus), de Grand Prix van Spanje (16 augustus) en België (30 augustus) worden geen toeschouwers toegelaten. Bij de daaropvolgende Italiaanse Grand Prix op Monza zou mogelijk wel weer publiek welkom zijn, maar de organisatie heeft nu dus toch besloten dat de toegangshekken dicht blijven.

Na Monza blijft de Formule 1 in Noord-Italië voor de Toscaanse Grand Prix op Mugello op 13 september. Of daar publiek bij aanwezig zal zijn is nog niet duidelijk. Dit is ook afhankelijk van de maatregelen die de autoriteiten in Toscane nemen. Vervolgens reist het circus af naar Sochi voor de Russische Grand Prix. Mogelijk zal die race de eerste dit jaar zijn waar publiek welkom is. De voorverkoop die eerder was stilgelegd, is inmiddels weer hervat.