Hungaroring verlengt F1-contract tot en met 2027

Hongarije is op 19 juli aanstaande gastheer van de derde ronde van het herziene Formule 1-seizoen dat door de coronapandemie pas begin juli van start gaat. Tijdens de onderhandelingen tussen de Hongaarse promotor en Liberty Media over de race achter gesloten deuren hebben beide partijen ook direct het tot 2026 doorlopende contract opengebroken en met een jaar verlengd.

Wel zijn de voorwaarden van het contract aangepast. De jaarlijkse verhoging van de afdracht aan Liberty Media wordt de komende jaren gereduceerd en de fee voor dit jaar is verlaagd. “We hebben contact gezocht met Liberty Media over hoe we het gemis aan inkomsten [door het ontbreken van publiek] konden compenseren, omdat de kosten van de organisatie natuurlijk wel gelijk blijven”, aldus circuitdirecteur Zsolt Gyualay. “We hebben tijdens de gesprekken ons best gedaan om een gunstige afspraak te krijgen in deze moeilijke tijden, zowel voor ons land als voor de sport. We kunnen geen exacte cijfers geven, maar het bedrag om de race te mogen organiseren is een fractie van wat we betalen bij een race met publiek.”

“Verder hebben we een verlenging van ons contract uit het vuur weten te slepen, dat is nu dus geldig tot en met 2027 in plaats van 2026. Ook hebben we veel geld kunnen besparen doordat de jaarlijkse stijging van het bedrag voor de rechten is gereduceerd. Al met al kan ik concluderen dat we wijs zijn geweest en een hoop hebben kunnen besparen", vervolgt Gyualay.

Hongarije was in de running voor het organiseren van twee Grands Prix als Engeland geen race had kunnen organiseren. Omdat Silverstone eind juli en begin augustus groen licht heeft gekregen van de Britse overheid, blijft het aandeel van Hongarije beperkt tot één evenement.

De Hongaarse overheid was nauw betrokken bij de onderhandelingen die af en toe aan een zijden draadje hingen, stelt verantwoordelijk minister Laszlo Palkovics. “Enkele grote internationale evenementen moesten worden afgelast, maar we wilden geen risico nemen met de Hongaarse F1-race en dus we stonden open voor alle opties. We hebben veel met Chase Carey gemaild en hem wat tips gegeven om de race zonder publiek aantrekkelijker te maken. Enkele ideeën zijn overgenomen. We hebben hem verzekerd dat we de F1-familie alle hulp bieden als ze in land aankomen.”

Met medewerking van Luke Smith