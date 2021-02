Vraagtekens rond Britse GP na verscherpte corona-maatregelen

De F1 presenteerde afgelopen oktober een eerste versie van de kalender voor 2021, waarop een recordaantal van 23 races prijkte. De Grand Prix van Australië zou op 21 maart het decor vormen voor de opening van de jaargang, maar in januari werd de koningsklasse van de autosport gedwongen om die race naar eind november te verplaatsen. Tegelijkertijd werd de Grand Prix van China van de kalender gehaald, terwijl Imola juist op het programma verscheen na niet op de oorspronkelijke kalender te hebben gestaan. F1 CEO Stefano Domenicali houdt echter rekening met meer veranderingen. “Ons dagelijks leven draait rond voorzorgsmaatregelen tegen het virus, lockdowns, gesloten grenzen, reisbeperkingen of zelfs verboden. We proberen ons dus de hele tijd aan te passen aan de situatie.”

Een praktijkvoorbeeld lijkt er nu te komen met de Britse Grand Prix, die voor 18 juli gepland staat. Groot-Brittannië heeft recent echter verscherpte maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Met ruim 4 miljoen besmettingen en meer dan 113.000 doden is het land hard getroffen en bovendien werd er in de herfst voor het eerst een besmettelijker variant gevonden van het coronavirus. Met name daardoor zijn de reisbeperkingen flink aangescherpt. Niet langer moeten mensen bij aankomst in Groot-Brittannië een negatieve coronatest kunnen laten zien, er volgt nu ook een verplichte tiendaagse quarantaine waarin men nog tweemaal getest wordt. Daar staat wel tegenover dat het Britse vaccinatieprogramma voorspoedig verloopt.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de maatregelen hebben op het doorgaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het lijkt voor de hand te liggen dat F1-eigenaar Liberty Media uiterlijk in mei wil weten of Silverstone in 2021 gastheer kan zijn van een F1-race. Het is goed mogelijk dat de maatregelen tegen die tijd alweer iets afgezwakt zijn door het vaccinatieprogramma en de nabijheid van groepsimmuniteit. Het lot van de race lijkt echter in handen van de Britse gezondheidsdiensten te liggen. Dat geldt overigens ook voor de MotoGP-race op Silverstone, die voor 29 augustus gepland staat. Volgens Speedweek moet de promotor zestig dagen voor de datum van de GP bij Dorna aangeven of de race door kan gaan. Dat zou betekenen dat de MotoGP-organisator uiterlijk eind juni duidelijkheid wil over het doorgaan van de Britse MotoGP.