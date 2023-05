De regio Emilia-Romagna wordt al enige tijd geteisterd door regenval, stormen en overstromingen. Dit weekend staat de zesde ronde van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. Het decor is het Autodromo Enzo e Dino Ferrari dat middenin het getroffen gebied ligt. Dinsdag werd het personeel op de baan gevraagd om het circuit te verlaten, nadat de rivier pal naast de locatie buiten zijn oevers was getreden. Op dit moment wordt door F1, de Grand Prix-organisatie en de regionale autoriteiten druk overlegd over het Grand Prix-weekend. Er zijn diverse oplossingen mogelijk, waaronder het beperkt of helemaal niet toelaten van publiek.

