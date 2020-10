Door de wereldwijde coronacrisis heeft de Formule 1-organisatie de kalender voor het seizoen 2020 aanzienlijk overhoop moeten gooien. Diverse circuits konden geen Grand Prix meer organiseren waardoor het circus moest uitwijken naar nieuwe locaties. Eerder dit jaar werd er al geracet op Mugello, dit weekend staat de Grand Prix van de Eifel op het programma. Deze race vindt plaats op de legendarische Nürburgring, dat daarmee voor het eerst sinds 2013 weer een Grand Prix mag organiseren.

In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Grand Prix van de Eifel plaats?

Datum: Zondag 11 oktober 2020

Start Nederlandse tijd: 14.10 uur

De Formule 1 Grand Prix van de Eifel vindt plaats op zondag 11 oktober 2020. De starttijd voor de race is 14.10 uur Nederlandse tijd. Dat is een uur eerder dan we gewend zijn van Europese races.

Voordat het zo ver is staan er op vrijdag nog twee vrije trainingen van anderhalf uur gepland. Deze beginnen om de gebruikelijke tijden. De eerste vrije training start op vrijdag 9 oktober om 11.00 uur Nederlandse tijd, de tweede trainingssessie begint om 15.00 uur. Op zaterdag 10 oktober staat om 12.00 uur nog een laatste trainingssessie gepland. Deze laatste training duurt een uur. Om 15.00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel van start.

Hoe kan ik de Grand Prix van de Eifel kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 13.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 12.30 uur Nederlandse tijd

Formule 1 op televisie kijken kan in Nederland op twee manieren: via de zender RTL Deutschland of via aanbieder Ziggo. De Duitse zender brengt live verslag uit van alle kwalificaties en races van het huidige seizoen. Voorafgaand aan de thuisrace op de Nürburgring vindt een extra lange voorbeschouwing vanaf locatie plaats. Deze begint al om 12.30 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is gratis te zien in nagenoeg alle zenderpakketten. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden de zender terug op kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je RTL Deutschland via kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je op kanaal 397, met Tele2 via kanaal 223.

Het alternatief is Ziggo. De televisieaanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland. Klanten kunnen via het openbare kanaal 14 live naar de kwalificaties en races kijken. Voor abonnees van andere aanbieders is het betaalpakket Ziggo Sport Totaal beschikbaar. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Bovendien worden nog diverse andere racekampioenschappen zoals IndyCar en DTM live uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

De uitzending van de Grand Prix van de Eifel begint op Ziggo begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio blikken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos samen met enkele gasten vooruit op de aanstaande race. Vanaf locatie verzorgen commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij de verslaggeving. De race begint om 14.10 uur.

Kan ik de race streamen?

Wil je Formule 1 streamen om te kijken op je smartphone of tablet? Dan zijn er twee officiële opties: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden alle trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden. Je kunt een commentator naar wens kiezen. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, live driver tracker en boordradio’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het alternatief is Ziggo Sport Go. Met deze streamingsdienst van de televisieaanbieder kan je eveneens live op je mobiel, tablet of laptop naar alle sessies en races van de Formule 1 kijken. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Dit abonnement is voor iedereen verkrijgbaar, ook als je geen klant bent bij Ziggo. De module werkt in geheel Europa waardoor je ook in het buitenland naar de Nederlandse verslaggeving kunt kijken.

Formule 1 stream Grand Prix van de Eifel op YouTube

De Formule 1 experimenteert tijdens de race op de Nürburgring in enkele landen met een live-uitzending op YouTube. Fans in Nederland, Duitsland, Zwitserland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken kunnen alle actie van het gehele raceweekend live volgen via het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. Dit experiment vindt plaats omdat er maar een beperkt aantal toeschouwers aanwezig kan zijn bij de race en men zo fans uit deze omringende landen toch gratis online naar de race kan laten kijken. Voorafgaand aan de GP vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van de Eifel?

De Formule 1 Grand Prix van de Eifel van zondag 11 oktober 2020 gaat over 60 ronden op de legendarische Nürburgring. Het Duitse circuit in de heuvels is 5,148 kilometer lang. Dat brengt de totale raceafstand op 308,88 kilometer. De minimale lengte van een Formule 1-race is 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden, is over het algemeen ook de laatste ronde van de race. Een uitzondering op de regel wordt gevormd door de GP van Monaco: deze race gaat over 260 kilometer en is daarmee qua afstand de kortste race van het seizoen.