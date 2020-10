Het ingekorte Formule 1-seizoen 2020 is aanbeland in de beslissende fase. Er zijn reeds tien Grands Prix verreden, wat inhoudt dat er – onder normale omstandigheden – nog maar zeven races te verrijden zijn. Met de zege in Sochi heeft Valtteri Bottas iets van zijn achterstand op WK-leider Lewis Hamilton afgesnoept. Kan de Fin ook in Duitsland inlopen en de strijd om de titel nog spannend maken? We zullen het zondagmiddag zien, al kan de basis op zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie al gelegd worden.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel?

Datum: Zaterdag 10 oktober 2020

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van de Eifel staat gepland voor zaterdag 10 oktober 2020. De sessie begint zoals gebruikelijk in Europa om 15.00 uur Nederlandse tijd. Met deze tijdtraining wordt de startvolgorde voor de eerste Formule 1-race op de Nürburgring sinds 2013 bepaald. De F1-kwalificatie bestaat uit drie delen: Q1, Q2 en Q3 genaamd. In het eerste segment komen alle twintig coureurs in actie om hun snelste tijd te noteren. Na achttien minuten stopt de tijd en vallen de vijf langzaamste rijders af. Hun tijden bepalen – zolang er geen gridstraffen worden uitgedeeld – de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze begint Q2: een segment van vijftien minuten. Wederom vallen de vijf langzaamste coureurs af. Zij bepalen de volgorde voor de posities elf tot en met vijftien. Na enkele minuten begint het beslissende Q3-gedeelte waarin de startvolgorde van de top-10 bepaald wordt. Dit segment duurt twaalf minuten.

De laatste Formule 1-race op de Nürburgring vond plaats in 2013. De pole-position ging dat jaar naar Lewis Hamilton in zijn eerste seizoen voor Mercedes. Sebastian Vettel en Mark Webber legden in hun Red Bulls beslag op de tweede en derde positie. Kimi Raikkonen en Romain Grosjean completeerden in de Lotussen de top-5.

Waar kan ik de kwalificatie op televisie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 op twee manieren op televisie te bekijken: via de Duitse zender RTL Deutschland of via aanbieder Ziggo. RTL Deutschland zit bij nagenoeg alle televisieaanbieders in het standaardpakket. De zender brengt live verslag uit van alle kwalificaties en races. De uitzending van de kwalificatie voor de Duitse Formule 1-ronde op de Nürburgring begint om 14.45 uur. Klanten van Telfort, KPN en XS4ALL vinden de zender op kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je via kanaal 58. T-Mobile Thuis-abonnees vinden de zender terug op kanaal 397, met Tele2 kijk je via kanaal 223.

Het alternatief is Ziggo. De aanbieder zendt alle kwalificaties en races live uit via kanaal 14. Aan de live-uitzending gaat een uitgebreide voorbeschouwing vooraf. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel begint op Ziggo op 14.15 uur. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos bespreken de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereld der Formule 1. Het liveverslag wordt verzorgd door commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Met de extra betaalmodule Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes aanvullende sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier kan je live ook naar de vrije trainingen en diverse andere internationale topkampioenschappen kijken. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand. Het pakket is ook beschikbaar voor klanten van andere tv-aanbieders.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Officiële Formule 1-streams zijn via twee kanalen beschikbaar: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. De eerstgenoemde optie is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Een abonnement geeft je toegang tot live F1-uitzendingen van alle trainingen, kwalificaties en races, maar je krijgt ook toegang tot extra features zoals livetiming, live driver tracker en onboardbeelden van alle coureurs. Je kunt bovendien zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

De tweede manier om Formule 1 te kijken op je mobiel, tablet of pc is via de streamingdienst van Ziggo: Ziggo Sport Go. Ook hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. De actie is te volgen via het speciale Racing-kanaal, waar ook diverse andere topkampioenschappen als DTM en IndyCar live worden uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Deze streamingdienst is voor iedereen beschikbaar, ook als je klant bent bij een andere televisieaanbieder.

Formule 1 stream Grand Prix van de Eifel op YouTube

De Formule 1 experimenteert tijdens de Grand Prix van de Eifel met liveverslaggeving via YouTube. Voor deze race kunnen Nederlandse fans live via het officiële YouTube-kanaal van de F1 naar alle trainingen, de kwalificatie en de race kijken. Door het coronavirus kunnen er veel minder fans aanwezig zijn bij de race. Als goedmakertje wordt het gehele weekend live uitgezonden via het digitale platform. Fans in Nederland, Duitsland, Zwitserland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken kijken gratis naar alle actie. Het gaat niet alleen om de sessies zelf, maar ook zal er een voorbeschouwing te zien zijn en er worden samenvattingen en een analyse van de race getoond.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na de kwalificatie wordt op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 een video met de hoogtepunten gepubliceerd. Deze video duurt tussen de vijf en tien minuten en bestaat uit de belangrijkste momenten van de sessie: hoogte- en dieptepunten, crashes, verrassingen en de snelste ronden. Ook wordt de volledige uitslag getoond. Later op de dag volgen nog video’s van de onboardronde van de polesitter en de reacties van de belangrijkste coureurs.